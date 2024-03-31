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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Evento debate sucessão familiar em Vitória; veja fotos

Publicado em
31 mar 2024 às 03:00
Ester Santana, Tiziana Dadalto, Anderson Machado, Letícia Simonetti e Silvia Pedrosa
Ester Santana, Tiziana Dadalto, Anderson Machado, Letícia Simonetti e Silvia Pedrosa Crédito: Everton Nunes

Direito e família

O assunto é sério e é por isso que tem sido tema de muitos debates: sucessão familiar. E esse foi o assunto da palestra realizada pelas advogadas Ester Santana e Letícia Simonetti, do escritório ESLS, que chega a Vitória. Já Adriano Salvi mediou o painel com Ada e Vitor Mota e Raquel e Felipe Coser, que contaram para o público como está sendo o processo de sucessão de suas famílias. Segundo Letícia, é preciso ter êxito no processo de sucessão. “E para isso é necessário planejamento”. A produção do evento ficou a cargo da especialista em marketing Giselle Alves. O encontro contou com presenças de diversos representantes de famílias empresariais. Veja as fotos de Everton Nunes.

MÊS DA MULHER

Rachel Freixo, Eduarda Buaiz, Giselia Freitas, Aurê Aguiar e Ada Mota
Rachel Freixo, Eduarda Buaiz, Giselia Freitas, Aurê Aguiar e Ada Mota: no evento Conecta Mulher, em Vitória Crédito: Divulgação

Ovos industrializados

Os ovos de chocolate industrializados (53%) serão os principais itens procurados pelos consumidores, mas há grande busca também por bombons industrializados, ovos de Páscoa caseiros, barras de chocolate e bombons industrializados e barras de chocolate artesanais. Entre os motivos apontados pelos que pretendem comprar barras ou bombons, 66% se importam com a celebração e não a forma do chocolate e 25% por ser mais barato. No caso dos chocolates caseiros, 32% preferem por ser algo mais personalizado, 23% para ajudar as pessoas que vendem e 20% porque a qualidade do chocolate é melhor. Os dados são de pesquisa CNDL/SPC. “Além dos tradicionais ovos e chocolates, a data movimenta bares, restaurantes e o comércio em geral. Para atrair os clientes, vale a criatividade, opções mais baratas e kits promocionais”, destaca o presidente da CDL Vitória, Rogério Alcântara.

MÊS DA MULHER 2

Lorraine Lameri, Dani Negri, Denise Cadete, Cristina Oliveira e Andréia Lopes
Lorraine Lameri, Dani Negri, Denise Gazinelli, Cristina Oliveira e Andréia Lopes: em eventos de conexões entre Crédito: Arthur Louzada

Raça Negra em Vix

A famosa banda de samba e pagode dos anos 80 chega a Vitória para comemorar seus 40 anos de carreira no palco do Espaço Patrick Ribeiro. Será no dia 16 de novembro. Luiz Carlos e companhia vão tocar músicas famosas que fizeram parte da história da banda como "Cheia de Manias", "É Tarde Demais", "Deus Me Livre", "Quando Te Encontrei", "Cigana", dentre outras.

CAFÉ DA MANHÃ

As jornalistas Karine Nobre e Flávia Martins, da Rede Gazeta
As jornalistas Karine Nobre e Flávia Martins, da Rede Gazeta, no café da manhã de lançamento do novo Kardian, da Renault, na concessionária Orvel Renault, em Vitória Crédito: Divulgação

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