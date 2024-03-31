Evento debate sucessão familiar em Vitória; veja fotos

Os ovos de chocolate industrializados (53%) serão os principais itens procurados pelos consumidores, mas há grande busca também por bombons industrializados, ovos de Páscoa caseiros, barras de chocolate e bombons industrializados e barras de chocolate artesanais. Entre os motivos apontados pelos que pretendem comprar barras ou bombons, 66% se importam com a celebração e não a forma do chocolate e 25% por ser mais barato. No caso dos chocolates caseiros, 32% preferem por ser algo mais personalizado, 23% para ajudar as pessoas que vendem e 20% porque a qualidade do chocolate é melhor. Os dados são de pesquisa CNDL/SPC. “Além dos tradicionais ovos e chocolates, a data movimenta bares, restaurantes e o comércio em geral. Para atrair os clientes, vale a criatividade, opções mais baratas e kits promocionais”, destaca o presidente da CDL Vitória, Rogério Alcântara.