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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Família Souto apresenta novo showroom de design de luxo em Vitória

Publicado em
30 mar 2024 às 03:00
o designer Mauricio Lamosa entre Rodrigo e Marcela Souto e Carmem Dolores
O designer Mauricio Lamosa entre Rodrigo e Marcela Souto e Carmem Dolores Crédito: Cloves Louzada

Páscoa e design

Carmem Dolores, Guilherme, Rodrigo, Marcela e Eduardo Souto receberam profissionais da arquitetura capixaba para apresentar o novo showroom do Estudiobola, dos designers Mauricio Lamosa e Flávio Borsato.  O almoço especial em clima de Páscoa com tortas capixabas no menu e ovo de Páscoa em nova versão com frutas e ganache foi preparado por Claudia Moulin. O designer Mauricio Lamosa desembarcou em Vitória especialmente para o evento e bateu um papo com os convidados falando sobre a trajetória da marca, processos criativos, novidades, e tendências do mobiliário. Confira os cliques de Cloves Louzada.

QUERIDAS DE RR

Italla Monti e Solana Marianelli
Italla Monti e Solana Marianelli: em almoço décor Crédito: Cloves Louzada

PÁSCOA

Letícia Finamore, Zilda Hehal, Rômulo Pegoretti e Lara Guimarães
Letícia Finamore, Zilda Hehal, Rômulo Pegoretti e Lara Guimarães: em almoço para profissionais de arquitetura Crédito: Cloves Louzada

Em Cachoeiro

O Hospital Unimed Sul Capixaba, localizado em Cachoeiro de Itapemirim, completa quatro anos com excelência em tecnologia e atendimento humanizado. Recentemente reconhecido no Ranking Mundial de Melhores Hospitais de 2024, o complexo hospitalar se destaca por sua infraestrutura moderna e pelo compromisso com a qualidade e segurança dos cuidados de saúde. Com certificações de prestígio, como a certificação ONA nível 3, maior colocação possível da Organização e equipamentos de última geração, além de sala de cirurgia inteligente, preparada para receber pacientes com o mais alto grau de complexidade, o Hospital Unimed reafirma sua posição como referência na região.

COQUETEL

Max da Mata e Brenda Riva
Max da Mata e Brenda Riva: em evento para convidados no TETTO Vitória ao som do músico André Furlan Crédito: Daklys César

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