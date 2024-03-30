Família Souto apresenta novo showroom de design de luxo em Vitória

O Hospital Unimed Sul Capixaba, localizado em Cachoeiro de Itapemirim, completa quatro anos com excelência em tecnologia e atendimento humanizado. Recentemente reconhecido no Ranking Mundial de Melhores Hospitais de 2024, o complexo hospitalar se destaca por sua infraestrutura moderna e pelo compromisso com a qualidade e segurança dos cuidados de saúde. Com certificações de prestígio, como a certificação ONA nível 3, maior colocação possível da Organização e equipamentos de última geração, além de sala de cirurgia inteligente, preparada para receber pacientes com o mais alto grau de complexidade, o Hospital Unimed reafirma sua posição como referência na região.