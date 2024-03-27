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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Ana Claudia Ceolin celebra 60 anos com festão em Vitória; fotos e vídeo

Publicado em
27 mar 2024 às 03:00
Giovana, Nelma, Ana Claudia Ceolin, Alair Ceolin, Vanea e Plácido Ceolin
Giovana, Nelma, a aniversariante Ana Claudia, a mãe Alair Ceolin, Vanea e Plácido Ceolin: família reunida para celebrar 60 anos Crédito: Mônica Zorzanelli

Viva, Ana Claudia!

Festeira de carteirinha, Ana Claudia Ceolin, nascida em Linhares e radicada em Brasilia, resolveu comemorar seus 60 anos em Vitória. Reuniu a família a amigos capixabas,  da França, EUA, e Brasilia para cantar os parabéns na sexta-feira (22), no Le Buffet Lounge.  Janine Manhães cuidou da belíssima decoração  e Júnior Vieira assinou o bolo. O festão, que  foi animada pela banda Ubando, terminou com queima de fogos.  Veja as fotos de Mônica Zorzanelli e vídeo do @lebuffetoficial.

PALESTRA

Café empresarial

Na 19ª edição do Café Empresarial da Assevila, nesta quarta-feira (27), às 8h, os palestrantes Felipe Rigoni, secretário de Meio Ambiente, e Munir Abud, presidente da Cesan, discutirão a nova lei de licenciamento ambiental, água e saneamento. O evento, sediado no Hub de Inovação da Assevila, no Shopping Praia da Costa, marca o primeiro encontro do ano e destaca a importância da infraestrutura urbana para atrair investimentos e promover o desenvolvimento sustentável em Vila Velha. Com a participação prevista de 200 empresários locais, o Café Assevila é reconhecido como um espaço tradicional de diálogo e ação para impulsionar o crescimento econômico da região.

Foco Nelas

A empresária e mentora Liliane Porto organiza a 3ª edição da "Mentoria Foco Nelas", voltada para empreendedoras que buscam expandir a rede de contatos de forma estratégica e dominar a arte do networking. Composto por aulas teóricas e práticas, o programa ensina desde abordagens em eventos até técnicas de vendas e gatilhos mentais poderosos. "Além disso, as participantes irão mergulhar em duas imersões exclusivas presenciais, com foco em estratégias de vendas e redes sociais. Será imperdível!", destaca Liliane.

PREMIAÇÃO

Torta capixaba

As empresárias Nilcéa e Gilcéa Prudêncio recebem, nesta quarta (27) e quinta-feira (28), suas clientes da Caxuxa Modas com a tradicional e deliciosa torta capixaba. Já no clima da Páscoa, as clientes que forem conferir as novidades de outono da loja poderão se deliciar com o típico prato capixaba.

Roberta Campos no Teatro da Ufes

Roberta Campos no Teatro da Ufes Com releituras de Marisa Monte, Djavan, Clube da Esquina, Kid Abelha e suas próprias canções, Roberta Campos apresenta “Cinco partes de mim" no Teatro da Ufes, dia 13 de abril. O show passeia pelos principais artistas que, ao longo do tempo, foram referência na formação artística da cantora. “ Ouvir todos esses artistas desaguou na minha própria arte”, observa Roberta. Com um repertório marcante, ela traz para o seu universo as principais canções dos artistas escolhidos em seu novo show, entre elas "Grand Hotel".

MÊS DA MULHER

A cirurgiã-dentista Larissa Pavesi com Luciana Melo
A cirurgiã-dentista Larissa Pavesi com Luciana Melo em tarde perfumada com pacientes na Praia do Canto, uma homenagem ao Dia da Mulher. Crédito: Divulgação

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