Ana Claudia Ceolin celebra 60 anos com festão em Vitória; fotos e vídeo

Na 19ª edição do Café Empresarial da Assevila, nesta quarta-feira (27), às 8h, os palestrantes Felipe Rigoni, secretário de Meio Ambiente, e Munir Abud, presidente da Cesan, discutirão a nova lei de licenciamento ambiental, água e saneamento. O evento, sediado no Hub de Inovação da Assevila, no Shopping Praia da Costa, marca o primeiro encontro do ano e destaca a importância da infraestrutura urbana para atrair investimentos e promover o desenvolvimento sustentável em Vila Velha. Com a participação prevista de 200 empresários locais, o Café Assevila é reconhecido como um espaço tradicional de diálogo e ação para impulsionar o crescimento econômico da região.