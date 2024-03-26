Matias Brotas inicia as comemorações de 18 anos de arte em Vitória

Sandra Matias e Lara Brotas
receberam convidados, artistas, colecionadores, arquitetos, para vernissage da "A Ambivalência dos Limites",
primeira exposição do calendário 2024 com obras dos artistas capixabas Sandro Novaes e Thiago Lessa.
A mostra também inicia as comemorações dos 18 anos da galeria. Juntos, os artistas conectam suas artes e fazem o público imergir, sentir e dialogar com cada trabalho, criando suas próprias histórias e impressões. Confira os cliques de quem prestigiou o coquetel de abertura na galeria de Diego Morales
e o vídeo dos preparativos da exposição.