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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Matias Brotas inicia as comemorações de 18 anos de arte em Vitória

Publicado em
26 mar 2024 às 14:06
Fabrício Noronha, Thiago Lessa, Sandra Matias, Lara Brotas, Flávia Dalla Bernardina, Sandro Novaes, Nicolas Soares
Fabrício Noronha, Thiago Lessa, Sandra Matias, Lara Brotas, Flávia Dalla Bernardina, Sandro Novaes e Nicolas Soares: no vernissage de "A Ambivalência dos Limites" Crédito: Diego Morales
Sandra Matias e Lara Brotas receberam convidados, artistas, colecionadores, arquitetos, para vernissage da "A Ambivalência dos Limites", primeira exposição do calendário 2024 com obras dos artistas capixabas Sandro Novaes e Thiago Lessa. A mostra também inicia as comemorações dos 18 anos da galeria. Juntos, os artistas conectam suas artes e fazem o público imergir, sentir e dialogar com cada trabalho, criando suas próprias histórias e impressões. Confira os cliques de quem prestigiou o coquetel de abertura na galeria de Diego Morales e o vídeo dos preparativos da exposição. 

Vernissage da exposição de Sandro Novaes e Thiago Lessa

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