Campeão do BBB 24 (Globo), Davi Brito esteve na última quinta-feira (9) em Canoas (RS), para onde levou carretas com alimentos e demais suprimentos aos moradores locais.

Davi é hostilizado por moradores de Canoas após filmar tragédia para redes sociais Crédito: Divulgação/Instagram

Porém, vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o motorista de aplicativo sendo hostilizado por algumas pessoas num abrigo na cidade. Muitos achavam que ele queria "fazer mídia" em cima da tragédia.

Em um os vídeos, é possível ver Davi fazendo registros com seu celular sobre o que ocorria. Após alguns homens começarem a gritar com ele, o ex-BBB se afasta. Outras pessoas seguram quem estava mais irritado para evitar uma confusão.

Davi já havia gerado polêmica ao solicitar dinheiro para as vítimas do Rio Grande do Sul e disponibilizar uma chave Pix pessoal.