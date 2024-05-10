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Climão!

Davi é hostilizado por moradores de Canoas após filmar tragédia para redes sociais

Davi Brito esteve na última quinta-feira (9) em Canoas (RS), para ajudar nos regates em Canoas (RS).
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Maio de 2024 às 11:37

Campeão do BBB 24 (Globo), Davi Brito esteve na última quinta-feira (9) em Canoas (RS), para onde levou carretas com alimentos e demais suprimentos aos moradores locais.
Davi é hostilizado por moradores de Canoas após filmar tragédia para redes sociais
Davi é hostilizado por moradores de Canoas após filmar tragédia para redes sociais Crédito: Divulgação/Instagram
Porém, vídeos que circulam pelas redes sociais mostram o motorista de aplicativo sendo hostilizado por algumas pessoas num abrigo na cidade. Muitos achavam que ele queria "fazer mídia" em cima da tragédia.
Em um os vídeos, é possível ver Davi fazendo registros com seu celular sobre o que ocorria. Após alguns homens começarem a gritar com ele, o ex-BBB se afasta. Outras pessoas seguram quem estava mais irritado para evitar uma confusão.
Davi já havia gerado polêmica ao solicitar dinheiro para as vítimas do Rio Grande do Sul e disponibilizar uma chave Pix pessoal.
Porém, ele mostra registros dos valores arrecadados e das compras que tem feito para a região. Uma delas foi de mais de R$ 100 mil.

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