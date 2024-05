Feira dos Municípios terá roda-gigante, shows e espaço gastronômico na Serra

A Serra se prepara para sediar uma vasta programação cultural e gastronômica. A “Feira dos Municípios 2024” ocorrerá de 6 a 9 de junho, no Pavilhão de Carapina. O evento, gratuito para o público, contará com um parque de diversões, espaço gastronômico com diversos food trucks e atrações musicais.



Na feira, todos os 78 municípios do Espírito Santo marcarão presença, cada um destacando sua cultura e relevância regional. Serão montados diversos estandes que exibirão as características únicas de cada cidade na Serra. A edição deste ano incluirá parque de diversões com roda-gigante, mini fazenda, espaço de flores, uma ampla praça de alimentação, restaurantes, cervejarias, além de estações de drinks e vinhos.