Eduardo Paes nega autorização para show de Bruno Mars em véspera de eleição

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou por meio de suas redes sociais que não vai autorizar o show do cantor Bruno Mars em outubro.

Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes Crédito: Divulgação/Instagram

O artista americano tem duas apresentações marcadas no Rio, nos dias 4 e 5 de outubro, sendo que a primeira data já está com os ingressos totalmente esgotados. As eleições municipais ocorrem em todo o país no dia 6 de outubro.

"A prefeitura do Rio de Janeiro não deu e não dará a autorização para o referido espetáculo na semana das eleições. Se os avisos dados não foram suficientes, que essa publicação sirva para não se imaginar que vai se criar uma situação irreversível", escreveu o prefeito em suas redes.

O prefeito justificou a decisão dizendo que a mobilização que um evento desse porte envolve em termos de infraestrutura e segurança seria inviável por conta das eleições.

"O processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Isso se dá principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal. Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos", completou.

"Fora desse período, será uma honra receber o artista Bruno Mars na cidade do Rio", finalizou o prefeito.

O processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Isso se dá principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal. Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das… — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 8, 2024