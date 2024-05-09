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Show de 'Bruninho' no Rio

Eduardo Paes nega autorização para show de Bruno Mars em véspera de eleição

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou por meio de suas redes sociais que não vai autorizar o show do cantor Bruno Mars em outubro.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 09 de Maio de 2024 às 10:12

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), afirmou por meio de suas redes sociais que não vai autorizar o show do cantor Bruno Mars em outubro.
Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes
Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes Crédito: Divulgação/Instagram
O artista americano tem duas apresentações marcadas no Rio, nos dias 4 e 5 de outubro, sendo que a primeira data já está com os ingressos totalmente esgotados. As eleições municipais ocorrem em todo o país no dia 6 de outubro.
"A prefeitura do Rio de Janeiro não deu e não dará a autorização para o referido espetáculo na semana das eleições. Se os avisos dados não foram suficientes, que essa publicação sirva para não se imaginar que vai se criar uma situação irreversível", escreveu o prefeito em suas redes.
O prefeito justificou a decisão dizendo que a mobilização que um evento desse porte envolve em termos de infraestrutura e segurança seria inviável por conta das eleições.
"O processo eleitoral exige uma mobilização muito grande de servidores para acontecer. Isso se dá principalmente em relação às forças policiais e à Guarda Municipal. Imaginar que vai se fazer qualquer grande evento no Rio de Janeiro (diria até que no Brasil) às vésperas das eleições é absurdo pela necessidade de mobilização de uma grande quantidade desses mesmos agentes públicos", completou.
"Fora desse período, será uma honra receber o artista Bruno Mars na cidade do Rio", finalizou o prefeito.
A reportagem procurou a organização do show, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.

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