Artistas se organizam para promover show solidário em prol das vítimas da enchente no RS

O Rio Grande do Sul, que está estado de calamidade pública em 336 municípios, devido às fortes chuvas que assolaram a região, vem recebendo apoio de artistas e personalidades. A cantora Luísa Sonza, que é gaúcha, se pronunciou no X (antigo Twitter), informando que fará um show beneficente em prol das vítimas com a participação de Lexa, Pocah e Duda Beat, ainda sem local definido. O humorista Whindersson Nunes também revelou que pretende se apresentar em um show solidário destinado a conseguir ajuda para a causa.