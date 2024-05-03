De Matrix a Clube da Luta: 25 filmes que completam 25 anos em 2024

Quem nasceu em 1999 completa 25 anos em 2024. E nas últimas duas décadas e meia, grandes acontecimentos marcaram a história do mundo - e claro - da indústria cinematográfica. E se formos falar especificamente do ano que antecede a virada do milênio, podemos cravar um boom no cinema internacional.
Estrelado por Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss, o emblemático “Matrix” fez história com a ficção científica sobre um futuro cyberpunk distópico. Lançado no dia 31 de março de 1999, o filme foi aclamado por seus efeitos visuais inovadores e sequências de ação, arrecadando mais de R$ 460 milhões de dólares.
Já o ganhador do Oscar, “Beleza Americana”, também revolucionou a indústria ao abordar temas como amor romântico e paterno, sexualidade, beleza, materialismo, alienação, libertação pessoal e redenção. “American Beauty”, como é chamado em inglês, foi indicado a oito estatuetas, entre eles: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Roteiro Original e Melhor Fotografia.
Para relembrar esses e outros filmes de grande sucesso lançados em 1999, HZ preparou uma lista com produções independentes e comerciais, no estilo blockbuster, para você relembrar. De ação a comédia, confira abaixo 25 longas-metragens: