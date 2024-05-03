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Cinema

De Matrix a Clube da Luta: 25 filmes que completam 25 anos em 2024

HZ preparou uma lista com produções independentes e comerciais, no estilo blockbuster, para você relembrar os sucessos de 1999
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 03 de Maio de 2024 às 14:04

Os filmes Matrix e Clube da Luta foram lançados em 1999
Os filmes Matrix e Clube da Luta foram lançados em 1999 Crédito: Divulgação
Quem nasceu em 1999 completa 25 anos em 2024. E nas últimas duas décadas e meia, grandes acontecimentos marcaram a história do mundo - e claro - da indústria cinematográfica. E se formos falar especificamente do ano que antecede a virada do milênio, podemos cravar um boom no cinema internacional.
Estrelado por Keanu Reeves, Laurence Fishburne e Carrie-Anne Moss, o emblemático “Matrix” fez história com a ficção científica sobre um futuro cyberpunk distópico. Lançado no dia 31 de março de 1999, o filme foi aclamado por seus efeitos visuais inovadores e sequências de ação, arrecadando mais de R$ 460 milhões de dólares. 
Já o ganhador do Oscar, “Beleza Americana”, também revolucionou a indústria ao abordar temas como amor romântico e paterno, sexualidade, beleza, materialismo, alienação, libertação pessoal e redenção. “American Beauty”, como é chamado em inglês, foi indicado a oito estatuetas, entre eles: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Roteiro Original e Melhor Fotografia.
Para relembrar esses e outros filmes de grande sucesso lançados em 1999, HZ preparou uma lista com produções independentes e comerciais, no estilo blockbuster, para você relembrar. De ação a comédia, confira abaixo 25 longas-metragens:

1 - Matrix

2 - Clube da Luta

Cena de 'Clube da Luta', com Brad Pitt
Cena de 'Clube da Luta', com Brad Pitt Crédito: Divulgação

3 - Sexto Sentido

Cena do filme
Cena do filme "O Sexto Sentido" Crédito: Divulgação

4 - De Olhos Bem Fechados

5 - Beleza Americana

Kevin Spacey e Mena Suvari em Beleza Americana
Kevin Spacey e Mena Suvari em Beleza Americana Crédito: Reprodução

6 - As Virgens Suicidas

7 - Quero Ser John Malkovich

Cena do filme Quero Ser John Malkovich
Cena do filme Quero Ser John Malkovich Crédito: Reprodução

8 -  À Espera De Um Milagre

9 - Magnólia

Cena do filme Magnólia
Cena do filme Magnólia Crédito: Reprodução

10 - Garota, Interrompida

11 - Um Lugar Chamado Notting Hill

Cena do filme
Cena do filme "Um Lugar Chamado Notting Hill" Crédito: Reprodução

12 - O Talentoso Ripley

13 - A Bruxa de Blair

Cena do filme A Bruxa de Blair
Cena do filme A Bruxa de Blair Crédito: Reprodção

14 - Tudo Sobre a Minha Mãe

15 - O Informante

16 - O Mundo de Andy

Cena do filme
Cena do filme "O Mundo de Andy" (1999) Crédito: Reprodução

17 - Meninos Não Choram

18 - Nenhum a Menos

Cena do filme
Cena do filme "Nenhum a Menos" (1999) Crédito: Reprodução

19 - Buena Vista Social Club

20 - Regras da Vida

21 - O Gigante de Ferro

Trecho do filme
Trecho do filme "O Gigante de Ferro" Crédito: Reprodução

22 - O Homem Bicentenário

23 - O Colecionador de Ossos

Filme
Filme "O Colecionador de Ossos", com Angelina Jolie Crédito: Reprodução

24 -  Um Copo de Cólera

25 - Nós Que Aqui Estamos Por Vós Esperamos

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