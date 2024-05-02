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Filme

'O Auto da Compadecida 2' ganha primeiro teaser com encontro entre Chicó e João Grilo

Dirigido por Guel Arraes e Flavia Lacerda, o aguardado filme mostra o reencontro dos dois personagens após 20 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 13:54

Cena do filme 'O Auto da Compadecida 2'
Cena do filme 'O Auto da Compadecida 2' Crédito: Laura Campanella/Divulgação
Bastante aguardado, o filme "O Auto da Compadecida 2" ganha nesta quinta-feira (2) seu primeiro teaser oficial. As primeiras imagens mostram o reencontro após 20 anos dos amigos Chicó (Selton Mello) e João Grilo (Matheus Nachtergaele).
Dirigido por Guel Arraes e Flavia Lacerda, o longa chegará aos cinemas no dia 25 de dezembro. No enredo, os personagens principais embarcam em novas aventuras enquanto a trama é conduzida pela amizade entre os dois.
A atriz Virginia Cavendish retorna na pele de Rosinha, e Enrique Diaz como Joaquim Brejeiro. Taís Araújo, Humberto Martins, Luis Miranda, Eduardo Sterblitch e Fabiula Nascimento interpretam novos personagens da história.
Gravado no fim do ano passado na capital fluminense, o longa retoma, 24 anos depois, o universo concebido por Ariano Suassuna - mas com trama, nesta sequência, criada do zero.
"Hoje nós somos dos lares brasileiros. Nós frequentamos os domingos de todas as raças, etnias, classes sociais. Nós não damos um passo, em qualquer lugar do Brasil, sem nos perguntarem de Chicó e João Grilo, se o meu amigo Matheus [Nachtergaele] está bem. Nos tornamos parte da família dos brasileiros, e é muito bonito reviver isso", disse Mello à Folha.
Segundo a distribuidora H2O Films, até dezembro haverá ativações e ações para divulgar o filme, com João Grilo e Chicó em diferentes plataformas e até em campanhas publicitárias.

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