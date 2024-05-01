Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Thriller político

Wagner Moura vai estrelar 'O Agente Secreto', novo filme de Kleber Mendonça Filho

Obra será um thriller político ambientando no Brasil da ditadura militar, em 1977, que terá ainda Maria Fernanda Cândido no elenco
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Maio de 2024 às 10:21

O ator brasileiro Wagner Moura
O ator brasileiro Wagner Moura protagonizou 'Guerra Civil' recentemente Crédito: Mario Anzuoni/Folhapress
O ator Wagner Moura será uma das estrelas de "O Agente Secreto", o novo filme do diretor Kleber Mendonça Filho, de "Bacurau" e "O Som ao Redor". A obra será um thriller político ambientando no Brasil da ditadura militar, em 1977, que terá ainda Maria Fernanda Cândido no elenco.
A parceria entre os dois era pública desde o final do ano passado, quando Mendonça Filho publicou fotos ao lado do ator, durante uma primeira leitura do roteiro. Agora, o projeto ganha mais projeção internacional após o sucesso de "Guerra Civil", protagonizado por Moura, nas bilheterias americanas.
Ainda em pré-produção, com filmagens agendadas para esse ano e lançamento em 2025, o filme da Cinemascópio será apresentado a executivos no Mercado do Filme em Cannes pela MK2 Filmes, empresa internacional que representa, por exemplo, o vencedor da Palma de Ouro "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet.
Moura será Marcelo, um professor universitário na casa dos 40 anos que sai de São Paulo para o Recife durante a semana de Carnaval, tentando se reunir com seu filho. Logo, porém, ele descobre que está sendo seguido e espionado pelos vizinhos em seu novo refúgio.
Este é o primeiro grande projeto ficcional de Mendonça Filho desde "Bacurau", de 2019, que levou o prêmio do júri em Cannes. Nesse meio-tempo, lançou ainda o documentário "Retratos Fantasmas", sobre Recife, sua casa, memórias pessoais e os cinemas da cidade.

Veja Também

Wagner Moura revela que quebrou nariz de um homem em preparação para 'Tropa de Elite'

Indicado ao Oscar, 'Segredos de um Escândalo' chega ao streaming

Netflix lança teaser oficial da série 'Senna' com vitória épica do piloto no Brasil em 1991

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Famosos Filmes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Primeira parte da cinebiografia de Michael Jackson, "Michael" estreia nos cinemas nessa quinta-feira (23)
Crítica HZ: “Michael” reencarna nas telonas e abre espaço para continuação
Fábrica de sorvetes do grupo Lamoia em Piúma
Fábrica de sorvetes no ES prevê movimentar R$ 40 milhões com terceirização de marcas
Dez Milhas Garoto
Abertura das inscrições para as Dez Milhas Garoto já tem data definida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados