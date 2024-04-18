Wagner Moura revela que quebrou nariz de um homem em preparação para 'Tropa de Elite'

Wagner Moura como Capitão Nascimento em 'Tropa de Elite' Crédito: Globo Filmes/Divulgação

Wagner Moura quebrou o nariz de um homem em preparação para uma cena do Capitão Nascimento em Tropa de Elite. O ator baiano, que está em cartaz nos cinemas com o filme americano Guerra Civil, revelou a curiosidade em entrevista ao podcast Podpah. O episódio foi ao ar na terça-feira, 16.

"A preparação era sinistra. Eu quebrei o nariz de um cara do Bope. Foi louco, porque o cara ficava me provocando no treinamento, teve uma hora que ele falou uma coisa lá do meu filho e eu quebrei o nariz dele", contou Moura. "Ele adorou. Falou: 'É isso aí. Agora sim!' Era barra pesada", acrescentou o ator.

Ele diz valorizar o processo de ensaio para um papel. "Todo personagem que você faz, você tem ele dentro de você. Você não vai buscar nada que não conhece. Eu sei o que é aquela raiva, sei o que é aquela violência. Todo mundo tem tudo de ruim e tudo de extraordinário, de lindo, de belo. O ser humano é essa complexidade. O processo com o Bope foi para acordar a agressividade", detalhou o Moura.

"Os caras do Bope falaram que depois do treinamento que fizemos, estávamos mais aptos que a polícia", explicou. Para filmar a sequência Tropa de Elite 2: O Inimigo Agora é Outro, ele precisou ser convencido pelo diretor José Padilha. "O Zé Padilha foi muito bom no convencimento, me ligou bastante", disse.