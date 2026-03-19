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Demi Lovato lança livro de receitas e fala sobre distúrbio alimentar: 'Chorava no supermercado'

Artista conviveu por anos com a bulimia e hoje se considera recuperada

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Agência FolhaPress

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Publicado em 19 de março de 2026 às 11:36

Demi Lovato em Nova York em novembro de 2022
Demi Lovato  Crédito: Shutterstock

Aos 33 anos, Demi Lovato finalmente passou a cozinhar as próprias refeições e fazer suas compras de supermercado. Ela se animou tanto na cozinha que está lançando um livro de receitas, intitulado "One Plate at a Time: Recipes for Finding Freedom with Food" (um prato de cada vez: receitas para encontrar a liberdade com a comida", em tradução livre).

Em entrevista à influenciadora e escritora Eli Rallo, a cantora se abriu sobre sua luta contra o distúrbio alimentar e celebrou o novo momento.

"É um livro divertido e para mim é uma celebração do quão longe eu cheguei", disse ela na entrevista. "Eu costumava entrar no supermercado e chorar muito porque ficava sobrecarregada de ver toda aquela comida", lembrou.

"Agora não só faço meu próprio supermercado como cozinho minhas refeições. Isso é uma vitória gigante para mim", completou Demi.

O livro tem mais de 80 receitas, como espaguete à bolonhesa, frango à milanesa com salada de rúcula e porco desfiado.

A cantora já se abriu em entrevistas anteriores sobre a bulimia, doença com a qual conviveu por anos. Ela conta que sua relação com a gastronomia começou cinco anos após sua recuperação.

"O dia em que finalmente entrei na cozinha com alegria, fiquei orgulhosa de mim mesma", disse.

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