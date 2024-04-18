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TV Globo

Séries 'Sob Pressão', 'Os Outros' e 'Encantado's' ocupam horário do BBB

Séries que já estão disponíveis no Globoplay serão exibidas na TV aberta pela primeira vez. Confira os trailers das três produções
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 18 de Abril de 2024 às 11:12

Madurão (Tony Ramos) com Eraldo (Luís Miranda) e Olímpia (Vilma Melo) em Encantado's
Madurão (Tony Ramos) com Eraldo (Luís Miranda) e Olímpia (Vilma Melo) em Encantado's Crédito: Globo/Estevam Avellar
A nova programação da Globo, que estreia este mês, logo após o fim do Big Brother Brasil 24, traz para a TV aberta três produções que fazem sucesso no Globoplay. Nesta quinta-feira (18) vai ao ar na tela da emissora o primeiro episódio da série Os Outros. Já na terça-feira (23) começarão a ser exibidas a segunda temporada de Encantado's e a quinta e última temporada de Sob Pressão.

Os Outros

A série lançada em 2023 na plataforma de streaming da emissora será exibida pela primeira vez na TV aberta. A produção conta a história de duas famílias que, após uma briga entre os filhos, vivem uma escalada de violência. A série mostra até onde a falta de diálogo pode levar as pessoas. No elenco, estão Milhem Cortaz, Maeve Jinkings, Adriana Esteves e Thomás Aquino, que formam os casais Wando e Mila e Cibele e Amâncio. Drica Moraes, Guilherme Fontes e Eduardo Sterblitch também ajudam a contar a história do que acontece no condomínio de classe média em que se passa a trama. O sucesso da série foi tão grande que uma terceira temporada já está garantida, antes mesmo da exibição da segunda.
Confira o trailer:

Sob Pressão

A quinta temporada da série vai ao ar na tela da Globo depois de dois anos de seu lançamento no Globoplay. As primeiras temporadas de Sob Pressão foram feitas para a TV, mas a produção passou a ser disponibilizada diretamente no streaming da emissora. A trama da quinta e última temporada aborda a saúde mental da equipe médica, que se vê, em diferentes momentos, no lugar de paciente. Elogiada pelo público e pela crítica, a narrativa da obra ganhou notoriedade internacional logo na primeira temporada, sendo exibida em festivais como Berlinale e Festival de Cinema de Toronto.
Confira o trailer:

Encantado's

A história do supermercado de subúrbio que vira um barracão de escola de samba carioca do Grupo D à noite volta às telas da Globo com sua segunda temporada. Escrita pelas roteiristas Thais Pontes e Renata Andrade, estrelada por Vilma Melo e Luis Miranda, a série acompanha o dia a dia do espaço e a luta dos irmãos para sustentar o sonho do pai deles: manter o negócio da família de pé e não deixar o samba morrer. Assim como Os Outros, uma nova temporada do sucesso está em fase de produção.
Confira o trailer:

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