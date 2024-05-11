Michel Teló conta drama da família no Rio Grande do Sul: 'Morro levou a casa do meu tio'

O cantor sertanejo Michel Teló Crédito: UOL/Folhapress

Michel Teló é paranense da cidade de Medianeira, mas tem familiares no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (10), ele usou as redes sociais para falar sobre a tragédia gaúcha. "A situação está muito difícil. Tenho um tio que o morro levou a casa dele e ele se salvou por questão de minutos", começou o cantor. "Uma prima entrou em contato agora, depois de 10 dias isolada", completou.

O sertanejo contou ainda que os parentes receberam alimentos e água por helicóptero. "Não chegava nada. O acesso está dificílimo naquela região de Muçum, Doutor Ricardo... Estavam todos ilhados" explicou o músico que fará um show em Santa Catarina e o cachê foi doado às vítimas das enchentes no estado .