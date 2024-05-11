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  • Michel Teló conta drama da família no Rio Grande do Sul: 'Morro levou a casa do meu tio'
Rio Grande do Sul

Michel Teló conta drama da família no Rio Grande do Sul: 'Morro levou a casa do meu tio'

Sertanejo tem parentes no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas fortes chuvas no estado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Maio de 2024 às 08:32

O cantor sertanejo Michel Teló durante apresentação no festival Brahma Valley, no Jockey Club, em São Paulo (SP), em 2015
O cantor sertanejo Michel Teló Crédito: UOL/Folhapress
Michel Teló é paranense da cidade de Medianeira, mas tem familiares no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira (10), ele usou as redes sociais para falar sobre a tragédia gaúcha. "A situação está muito difícil. Tenho um tio que o morro levou a casa dele e ele se salvou por questão de minutos", começou o cantor. "Uma prima entrou em contato agora, depois de 10 dias isolada", completou.
O sertanejo contou ainda que os parentes receberam alimentos e água por helicóptero. "Não chegava nada. O acesso está dificílimo naquela região de Muçum, Doutor Ricardo... Estavam todos ilhados" explicou o músico que fará um show em Santa Catarina e o cachê foi doado às vítimas das enchentes no estado .
"O cachê desse meu show em Paulo Lopes, Santa Catarina, eu já doei na semana passada e vamos continuar doando. O que você puder fazer, se você tiver um casaco na sua casa, por favor, pega ele e embala, coloca o tamanho e especifica o tipo de roupa e envia para doação. Vamos ajudar, os gaúchos estão precisando muito", finalizou.

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