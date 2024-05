Roberto Carlos doará 100% da renda de seu show de Dia das Mães para as vítimas do RS

Roberto Carlos decidiu doar integralmente para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul . Crédito: Carlos Alberto Silva

Roberto Carlos decidiu doar integralmente para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul a renda de seu show de Dia das Mães realizado na cidade de Santos, no litoral de São Paulo. A apresentação ocorreu no domingo, 12.



"A população do Rio Grande do Sul tem pressa. E, por conta desta urgência, o cantor Roberto Carlos decidiu doar integralmente a renda do show em homenagem ao Dia das Mães", explicou a assessoria do cantor, em nota enviada à imprensa.