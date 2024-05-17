'Renascer' bate recorde na Globo e vira a novela das nove de maior sucesso comercial da história

José Inocêncio (Marcos Palmeira) e Mariana (Theresa Fonseca) em 'Renascer' Crédito: Fabio Rocha/Globo

No ar desde janeiro deste ano na Globo, "Renascer" chegou ao capítulo 100 na última quinta-feira (16) fazendo história em termos comerciais na emissora. O remake da novela de Benedito Ruy Barbosa, escrito por seu neto, Bruno Luperi, alcançou um número recorde de ações desse tipo no principal horário de novelas da TV brasileira.

Foram negociadas, até agora, 80 entregas comerciais de dez marcas de segmentos diversos da economia brasileira. O antigo recorde era da novela "A Dona do Pedaço", produzida em 2019. As informações foram confirmadas ao F5 pela Globo.

Fecharam acordos comerciais para anunciar na novela marcas como Vivo, Ambev, BYD, Coca-Cola, GM, Enterogermina, Itaú, Casas Bahia, Chivas e O Boticário. Algumas ações ainda irão ao ar na produção, que só terminará em setembro.

A saga de José Inocêncio também mantém os dois patrocinadores, Itaú e Mondelez, que começaram a anunciar na faixa desde a trama anterior, "Terra e Paixão" (2023), escrita por Walcyr Carrasco.

"Renascer" ainda garantiu crescimento na procura por mídia avulsa em relação as suas antecessoras. Ou seja, mais anunciantes compraram espaço nos intervalos comerciais da novela.

A audiência de "Renascer" não é ruim, mas a Globo espera mais. Em São Paulo, principal mercado anunciante do país, são 26 pontos (cada ponto equivale a 191 mil telespectadores) e 44% de participação no número de TVs ligadas.

Para reforçar a trama e ajudar os números a subirem, a Globo mexeu na história. Na quinta-feira (16), foram ao ar revelações do passado de Rachid (Almir Sater), um acerto de contas entre Ritinha (Mell Muzzillo) e Eliana (Sophie Charlotte) e uma nova premonição de Inácia (Edvana Carvalho).