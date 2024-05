Tony Ramos passa por cirurgia para tratar sangramento intracraniano

O ator Tony Ramos, de 75 anos, foi submetido a uma cirurgia no cérebro nesta quinta-feira (16) após apresentar sangramento intracraniano. O ator foi internado no hospital Samaritano, em Botafogo, no Rio de Janeiro.



Segundo informações da família ao g1, a cirurgia tinha o propósito de drenar um coágulo no cérebro do artista, e terminou por volta das 19h30. O artista foi internado após se sentir mal, pela manhã, e cancelar as gravações.