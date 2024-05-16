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Luciana Gimenez comemora formatura do filho, Lucas Jagger, na Universidade de Nova York

Mãe coruja, apresentadora se emocionou em colação de grau do primogênito, que ocorreu no estádio dos Yankees
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Maio de 2024 às 08:17

Luciana Gimenez comemora formatura do filho
Luciana Gimenez comemora formatura do filho Crédito: Reprodução/Instagram
Lucas Jagger, filho de Luciana Gimenez com Mick Jagger, acaba de se formar na faculdade. O jovem de 24 anos completou seus estudos na Universidade de Nova York.
A mãe coruja registrou todos os momentos da formatura em seu perfil no Instagram. "Começou a choradeira", escreveu Luciana em uma das postagens.
A celebração aconteceu no estádio dos Yankees nesta quarta-feira (15). Luciana, que está em Nova York para prestigiar o primogênito, mostrou todos os detalhes do dia. Lucas vestiu beca roxa e pintou as unhas para combinar com a cor da universidade. O formando usou ainda uma faixa com a bandeira do Brasil bordada.
"Hoje é um dia muito especial! Sinto um orgulho tão grande que não cabe no meu peito", escreveu a apresentadora. "Eu sei o quanto foi desafiador para você sair de casa, abandonar sua terra e seus amigos. É oficialmente o início de uma vida adulta".
"Saiba que eu estarei sempre aqui do seu lado para tudo que precisar. Parabéns, meu filho! Sempre soube que você iria em frente, mesmo diante dos seus próprios desafios. Você não desistiu nunca. Incessantemente, dignamente e fortemente, você foi até o fim de forma genial!", se emocionou Gimenez.
Além de Lucas, Luciana também é mãe de Lorenzo, 13, com Marcelo de Carvalho.

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