'É a única vida que eu conheço', diz Maísa Silva sobre crescer sendo famosa

Maisa Crédito: Instagram/ @maisa

Maísa Silva, 21, não sabe o que é ser anônima. Conhecida do público desde os três anos de idade, a atriz resumiu sua experiência de forma simples: "É a única vida que eu conheço", disse, em entrevista à revista Glamour.

"Comecei minha carreira com três anos, não tenho exatamente do que sentir falta. Sou feliz com a minha vida e com as escolhas que eu fiz. Estar aos olhos do público, para mim, é o normal", resumiu à publicação.

A estrela de "De Volta aos 15" falou sobre a aquisição de maturidade, a tomada de decisões tão cedo na carreira e o pouco de privacidade que consegue manter.

"Meus ritos de passagem se misturam entre a minha vida pessoal e minha carreira artística. Preciso de um pouco de privacidade para me sentir normal também", diz Maísa.