Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • 'É a única vida que eu conheço', diz Maísa Silva sobre crescer sendo famosa
Famosos

'É a única vida que eu conheço', diz Maísa Silva sobre crescer sendo famosa

Acostumada com os holofotes desde os três anos de idade, atriz falou sobre a carreira e os próximos passos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Maio de 2024 às 08:14

Maisa publica fotos caracterizada para gravações da segunda temporada de
Maisa  Crédito: Instagram/ @maisa
Maísa Silva, 21, não sabe o que é ser anônima. Conhecida do público desde os três anos de idade, a atriz resumiu sua experiência de forma simples: "É a única vida que eu conheço", disse, em entrevista à revista Glamour.
"Comecei minha carreira com três anos, não tenho exatamente do que sentir falta. Sou feliz com a minha vida e com as escolhas que eu fiz. Estar aos olhos do público, para mim, é o normal", resumiu à publicação.
A estrela de "De Volta aos 15" falou sobre a aquisição de maturidade, a tomada de decisões tão cedo na carreira e o pouco de privacidade que consegue manter.
"Meus ritos de passagem se misturam entre a minha vida pessoal e minha carreira artística. Preciso de um pouco de privacidade para me sentir normal também", diz Maísa.
"Às vezes queria ser mais impulsiva, mas não consigo. Parto do ponto de que não sei de tudo e não sou dona da verdade, por isso, resguardo o que acho desnecessário. Conheço meus limites", falou.

Veja Também

Rodriguinho se compara a Davi e elogia campeão do 'BBB 24'

Filho de Anderson Leonardo critica promoção que pessoas fazem em torno da morte do pai

Tiago Iorc lança novo álbum 'Antes que o Mundo Acabe' e faz parceria com Anitta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Livrarias em Vitória comemoram Dia Mundial do Livro com sorteio e brindes
**ARQUIVO** SÃO PAULO, SP 14.12.1990 - Automobilismo - FÃ³rmula 1: o piloto Ayrton Senna mostra prÃªmio da FIA no aeroporto de Congonhas, em SÃ£o Paulo. (SÃ£o Paulo, SP, 14.12.1990. Foto: Sergio Andrade/Folhapress)
O que aconteceu com o Banco Nacional, do icônico boné azul de Senna?
Imagem de destaque
Líbano acusa Israel de crime de guerra por ataque que matou jornalista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados