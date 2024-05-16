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Wanessa sobre participação no BBB 24: 'Me libertou da minha própria imagem'

"Você passa por uma exposição que não existe igual", disse a cantora para a Quem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Maio de 2024 às 12:09

Wanessa Camargo no BBB 24
Wanessa Camargo no BBB 24 Crédito: Paulo Belote/Globo
Wanessa Camargo, 41, em entrevista a Quem sobre sua participação no BBB 24 (Globo). A cantora falou dos impactos pela superexposição no reality.
"É uma experiência muito diferente de qualquer coisa que você viver na vida. Você passa por uma exposição que não existe igual. Acordar com remela no olho, como acordei, vai fazer um raio-X", disse Wanessa.
Foi muito bom por um lado, por exemplo, tinha muita vergonha de fazer vídeos se não estivesse maquiada, arrumada. Depois dos meus raio-X todos os dias, do jeito que fiz, vou fazer o quê? Fui lá sem maquiagem, com meus melasmas lindos aparecendo", continuou Camargo.
Wanessa Camargo falou que o confinamento a libertou da sua própria imagem. "Teve um dia que eu estava borrada de rímel da festa, porque eu não tinha nem dormido, aí agora vou sair e falar: 'Agora sou maquiada?'. Não. Você ficou 50 dias ali um horror naquele raio-X".
Me libertou da minha própria imagem, de olhar e entender que não preciso estar o tempo inteiro impecável, uma boneca; mostrar mais a realidade. Isso mudou bastante. É uma experiência que te muda por completo. Faz repensar muito na vida", finalizou Wanessa.

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