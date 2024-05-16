Gisele Bündchen arrecada mais de R$ 4,5 milhões para o Rio Grande do Sul

Gisele Bündchen Crédito: Reprodução

A top brasileira Gisele Bündchen, 43, conseguiu arrecadar mais de R$ 4,5 milhões após fazer um apelo pelas redes sociais e pedir ajuda devido às chuvas no sul.

Com isso, a gaúcha conseguiu que mais de 16 mil pessoas fizessem doações em dinheiro. Ela também mostrou os projetos para onde vão todas as contribuições.

Na última semana, Gisele usou as redes sociais para pedir ajuda internacional ao estado. A modelo, que já vinha mostrando a destruição de cidades gaúchas nos últimos dias por causa das enchentes que atingiram a região sul do Brasil, desabafou: "Meu estado natal, Rio Grande do Sul, no Sul do Brasil, teve sua pior tragédia de sua história", começou ela em inglês no vídeo.

Ela continuou o relato: "Fortes chuvas inundaram cidades inteiras na maior parte do estado. Não são uma ou duas cidades, são mais de 350 cidades afetadas. Elas estão isoladas, estradas e pontes destruídas, pessoas não tem eletricidade, não tem água limpa para beber. Muitos foram separados dos seus entes queridos", lamentou Gisele.