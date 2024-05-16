Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Gisele Bündchen arrecada mais de R$ 4,5 milhões para o Rio Grande do Sul

Modelo havia feito apelo pelas redes sociais e conseguiu que 16 mil pessoas doassem
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Maio de 2024 às 11:59

Em entrevista, Gisele Bündchen fala sobre crises de pânico e divórcio
Gisele Bündchen Crédito: Reprodução
A top brasileira Gisele Bündchen, 43, conseguiu arrecadar mais de R$ 4,5 milhões após fazer um apelo pelas redes sociais e pedir ajuda devido às chuvas no sul.
Com isso, a gaúcha conseguiu que mais de 16 mil pessoas fizessem doações em dinheiro. Ela também mostrou os projetos para onde vão todas as contribuições.
Na última semana, Gisele usou as redes sociais para pedir ajuda internacional ao estado. A modelo, que já vinha mostrando a destruição de cidades gaúchas nos últimos dias por causa das enchentes que atingiram a região sul do Brasil, desabafou: "Meu estado natal, Rio Grande do Sul, no Sul do Brasil, teve sua pior tragédia de sua história", começou ela em inglês no vídeo.
Ela continuou o relato: "Fortes chuvas inundaram cidades inteiras na maior parte do estado. Não são uma ou duas cidades, são mais de 350 cidades afetadas. Elas estão isoladas, estradas e pontes destruídas, pessoas não tem eletricidade, não tem água limpa para beber. Muitos foram separados dos seus entes queridos", lamentou Gisele.
A modelo se emocionou ao falar das vidas perdidas e pediu ajuda e doações: "Muitas vidas foram perdidas. É doloroso e é de partir o coração. Por favor, juntem-se a mim na tentativa de ajudar. Façam doações e ajudem da maneira que puderem. Muito obrigada".

Veja Também

Léo Santana fará primeira turnê da carreira, com parte da renda revertida para o RS

Felipe Neto publica lista de vitórias judiciais, com Malafaia, Nando Moura e outros

Narcisa Tamborindeguy grava vídeo na praia em apoio ao RS e divide opiniões na internet

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rio Grande do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados