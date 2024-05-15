Felipe Neto publica lista de vitórias judiciais, com Malafaia, Nando Moura e outros

O influenciador Felipe Neto Crédito: Instagram/@felipeneto

O influenciador Felipe Neto publicou no X, antigo Twitter, e no Instagram vídeo em que mostra uma lista de pessoas de quem ganhou em processos judiciais.

Entre os nomes, estão o pastor Silas Malafaia, o político Hélio Lopes (identificado como Hélio Bolsonaro), o youtuber Nando Moura, o empresário Luciano Hang, entre outros.

A lista foi divulgada poucos dias após Neto publicar uma nota do G1 desmentindo que os purificadores de água que doou para o Rio Grande do Sul teriam sido superfaturados.

No vídeo, ele utiliza dos processos vencidos como alerta aos que inventam mentiras sobre suas ações.

"Toda essa galera que está agora repetindo mentiras ao meu respeito (...) será processada na justiça cível e na justiça criminal, onde o jogo é bem pior", fala o influenciador. "Pra essas pessoas, eu aviso: (...) você vai ter muita coisa pra responder. Já procura advogado."