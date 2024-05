Ana Hickmann "testou" Edu Guedes em começo de namoro; entenda

Ana Hickmann com Edu Guedes. Crédito: Reprodução/Instagram/@ahickmann e @eduguedesoficial

Ana Hickmann "testou" o namorado, o chef Edu Guedes, deixando louça para ser lavada por ele. O episódio foi narrado no canal de YouTube da apresentadora na segunda, 13.



"Teve um fim de semana que o Edu foi lá para casa e estávamos nós, a [filha de Edu] Maria e o Alezinho [filho de Hickmann] e não tinha mais ninguém, nem para lavar louça, para nada. E a máquina de lavar louça quebrou. E eu, como todo mundo sabe, gosto de mesa posta. A gente fez todas as refeições: café da manhã, almoço, jantar e os lanchinhos. A pia ficou como? Cheia de louça", disse Hickmann.