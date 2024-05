Vitória terá festival gratuito em homenagem aos 150 anos da Imigração Italiana

Festival da Cultura Italiana . Crédito: Divulgação/ Comunitá (Associação Federativa Italiana do ES)

Para celebrar a chegada dos italianos no Espírito Santo, em 1874, os capixabas - e descendentes - poderão curtir o Festival da Cultura Italiana entre os dias 31 de maio e 2 de junho, na Praça do Papa, em Vitória. O evento, que é gratuito, terá foco nas histórias, produções artísticas, cultura e culinária típicas originalmente da Itália.



O Festival contará com três palcos: o Espaço Vi e Vivi, o Palco Coliseu e o Palco Torre de Pisa. Diversas atrações prometem deixar o clima ainda mais festivo, como Luciano Daré e Banda, banda Brasitália, Coral Circolo Trentino di Santa Teresa, Polentopeia e Vinhocicleta de Vila Pavão e muito mais.

Haverá ainda apresentações de musicais, danças, roupas típicas da Itália e teatro musical. Além disso, também terá contação de histórias por parte dos descendentes que perpetuam as tradições e produções de suas famílias, por meio do empreendedorismo.

Para Rosa Maioli, o evento representa não apenas a ponte entre a cultura italiana e a cultura capixaba, mas também, mostra a importância de fortalecer as histórias do povo italiano que fez do Espírito Santo sua segunda casa.

“A nossa cultura, mesmo fora do nosso país de origem, segue viva e forte. Basta visitar e vivenciar as nossas colônias italianas, que estão espalhadas pelo território capixaba, como Santa Teresa, Santa Leopoldina e Aracruz. Por isso, o nosso Festival da Cultura Italiana irá reunir toda a vivência e história dos italianos e seus descendentes, que permanecem aqui no Espírito Santo até os dias de hoje”, afirma a presidente da Comunità Italiana.

ALMOÇO À MODA ITALIANA

Comidas típicas? Temos. Será servido um almoço tipicamente italiano, no último dia de evento (2), que será feito por dois chefs de cozinha, Luca Lunard e Renata Helker. Entre as opções estão risotto alla mantovana, arroz temperado com linguiça desfiada, carne de porco, queijo parmigiano reggiano ralado, macarrão, polenta e outras delícias.

O Festival da Cultura Italiana terá polenta no almoço à moda italiana . Crédito: Divulgação/ Comunitá (Associação Federativa Italiana do ES)

O almoço está sendo vendido antecipadamente pela Le Billet, para que os visitantes possam escolher o prato e consumi-lo no horário escolhido no momento da compra.

ITALIANOS EM TERRAS CAPIXABAS

A história começa na década de 1850, quando Pietro Tabacchi, por motivações políticas, emigrou do Trento para o Espírito Santo, e adquiriu uma propriedade em Santa Cruz, em Aracruz. Em 1874, chega a Expedição Tabacchi, que inaugura a emigração em massa de italianos para o Brasil. O navio La Sofia partiu em 3 de janeiro do Porto de Gênova, chega em 17 de fevereiro, pela manhã, à Baía de Vitória, com 45 dias de viagem de Gênova até Vitória.

Com o tempo, o Espírito Santo passou a ser considerado o berço da imigração italiana, e dos mais de 48 mil imigrantes que aqui chegaram, 75% deles são italianos, segundo dados do Projeto Imigrantes Espírito Santo, do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo.

SERVIÇO

FESTIVAL DA CULTURA ITALIANA

Data: de 31 de maio a 2 de junho

de 31 de maio a 2 de junho Local: Praça do Papa, em Vitória

Praça do Papa, em Vitória Horários:

Sexta-feira (31): das 16h às 22h

das 16h às 22h Sábado (01): das 10h às 22h

das 10h às 22h Domingo (02): das 10h às 18h

das 10h às 18h Ingressos: entrada gratuita / almoço no site Le Billet

