Morre fundador e ex-vocalista do Chiclete com Banana aos 64 anos

Edmilson de Amorim Ferreira, o Missinho, morreu aos 64 anos nesta quinta-feira, 16, em Salvador. O cantor foi um dos fundadores e o primeiro vocalista da banda de axé Chiclete com Banana, e fez parte do grupo entre 1980 a 1986.



De acordo com a família, a causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. Missinho foi internado no início de maio no hospital Roberto Santos, em Salvador, com uma crise renal. O quadro foi agravado por conta da diabetes. Anteriormente, o cantor já tinha passado três meses hospitalizado.