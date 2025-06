Veja como foi a inauguração do novo centro automotivo no ES

Empresários, autoridades e gestores de entidades capixabas se reuniram nesta quarta-feira (11) para a inauguração de um novo centro automotivo da Sertrading - empresa do BTG Pactual e uma das principais de comércio exterior do Brasil. Com investimentos da ordem de R$ 48 milhões, o empreendimento ocupa uma área de 1.500.00 m² em Cariacica e tem capacidade para movimentar mais de 30 mil veículos por mês.Com previsão de faturamento de R$ 35 bilhões para 2025, frente aos R$ 25 bilhões registrados no ano passado, o portfólio de operações da Sertrading vai muito além do setor automotivo, englobando áreas como farmacêutico, energia, químico, máquinas e aviação executiva em 16 setores da economia.

Empresários, autoridades e gestores de entidades capixabas se reuniram nesta quarta-feira (11) para a inauguração de um novo centro automotivo da Sertrading - empresa do BTG Pactual e uma das principais de comércio exterior do Brasil. Com investimentos da ordem de R$ 48 milhões, o empreendimento ocupa uma área de 1.500.00 m² em Cariacica e tem capacidade para movimentar mais de 30 mil veículos por mês.Com previsão de faturamento de R$ 35 bilhões para 2025, frente aos R$ 25 bilhões registrados no ano passado, o portfólio de operações da Sertrading vai muito além do setor automotivo, englobando áreas como farmacêutico, energia, químico, máquinas e aviação executiva em 16 setores da economia.