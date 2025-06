Breno Peixoto celebra 50 anos com festa em Vitória

Sob o comando de Carlos André de Oliveira, o Sistema OCB/ES lidera uma missão de cooperativismo agro no estado do Paraná (PR), com o objetivo de impulsionar a intercooperação e a inovação no setor. O Sistema OCB/ES, como entidade representativa do cooperativismo no Espírito Santo, busca estreitar laços com as cooperativas paranaenses para trocar conhecimentos, experiências e estratégias de desenvolvimento. Crédito: Divulgação