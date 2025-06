Cláudia Mameri celebra aniversário com sunset party em Pedra Azul

planos de Saúde

Começa a operar neste mês no Espírito Santo uma nova administradora de benefícios, a Egrégora, empresa que vai atuar na comercialização de planos de saúde da Rede Meridional. O lançamento da Egrégora será no próximo dia 17, às 9h, em café da manhã no Kinoplex, Shopping Praia da Costa, onde ela será apresentada pelo CEO Otacílio Pedrinha para corretores e profissionais da área. "A empresa surge no mercado para transformar a forma como empresas e pessoas se relacionam com planos de saúde coletivos", afirma Otacílio Pedrinha. O Meridional Saúde possui atualmente a maior rede de hospitais próprios do Estado, contando com 7 hospitais e mais de 2 mil médicos. "Contamos com profissionais com mais de 30 anos de mercado", acrescenta Pedrinha.