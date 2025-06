Francielly Ramos, a sommelière e CEO da Gran Cave, recebeu na noite desta quarta-feira (04) convidados especiais na dsegunda edição da Wine Tasting Gran Cave. O evento de vinhos reuniu as maiores e mais renomadas importadoras, vinícolas e produtores. Ao todo, foram apresentados 120 rótulos exclusivos. O renomado crítico de vinhos, Jorge Lucki, de São Paulo, conduziu uma masterclass. O gerente comercial da vinícola uruguaia Garzón, José Cláudio D’Auria, o gerente de vendas do Brasil da vinícola chilena Morandé, Keli Bergamo também participaram do evento. O chef Harum Katharian, do Bistrô Gran Cave, assinou o cardápio finger food do evento. Veja as fotos de Cloves Louzada.

QUERIDAS DE RR

Posse A data da posse solene foi anunciada. O advogado Alexandre Puppim tomará posse como novo desembargador do Tribunal de Justiça do ES (TJES) no próximo dia 12 de junho, às 16h, no Pleno do TJES. Parabenizamos o novo integrante do Poder Judiciário e desejamos sucesso.

Edilene&Vicente Save the date! Edilene Chieppe e Vicente Jorge dizem sim-sim no dia 16 de agosto, em Vitória.

Jazz e blues O Brizz, de Thiago Guerini e Renan Tassis, recebe pela primeira vez o Jazz & Blues & Wine Festival, neste sábado, 07. Com uma programação vasta que inclui shows de Big Bat Blues Band, The Windows, Jazzme e Alexandre Borges, o evento irá funcionar como um esquenta do Festival de Jazz de Rio das Ostras, um dos mais renomados eventos musicais do país. Uma curadoria especial de rótulos de vinhos também está incluída.

São João da Pim Stephany pim convida para o São João da Pim, na sexta-feira 913), no Embrazado. O arraiá terá Breno e Bernardo , comidas típica e touro mecânico.

Noite de autógrafos O médico e escritor Sérgio Vellozo Lucas lança seu novo livro de contos “Vingança das Lagartixas Assassinas”, no dia 24 de junho, na galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Prainha.