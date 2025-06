Grife feminina de Fortaleza apresenta verão 2026 em Vitória

Saúde e futebol

A Bluzz Saúde é a nova patrocinadora oficial da Desportiva Ferroviária, tradicional clube do futebol capixaba. Jovem, inovadora e 100% capixaba, a operadora de saúde aposta no esporte como ponte com o público e reforça sua presença de marca ao lado da torcida grená. O CEO da Bluzz, Marcio Almeida, destaca que a parceria une tradição e inovação: “A Desportiva tem uma torcida apaixonada e um projeto profissional. Conforme o clube cresce, nós crescemos juntos”. Já o diretor geral do clube, Vinícius Domingues, celebrou o patrocínio como “um compromisso com o bem-estar e a performance”. A marca Bluzz já começa a estampar o uniforme grená e promete estar presente em diversas ações promocionais ao longo da temporada.