Veja quem prestigiou a 1ª feira de logística, transporte e comércio exterior do ES

Com a presença de autoridades, presidentes de entidades representativas e empresários, foi oficialmente aberta na noite desta terça-feira (03) a Modal Expo 2025 – primeira feira de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo, que segue até quinta-feira (05), no Pavilhão de Carapina. A solenidade foi marcada por premiações e pelo lançamento do e-Trânsito: uma plataforma que promete otimizar operações aduaneiras e começará a ser testada pela Receita Federal do estado em julho. A iniciativa atende a uma demanda antiga das entidades dos setores, surgindo para agilizar o fluxo de cargas, simplificar rotinas e aprimorar o controle fiscal nas operações.