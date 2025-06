Karina Mazzini e Rubia Galvão abrem temporada de inverno 2025 na Pedra Azul

Modal Expo

O gerente-executivo da Portocel, Alexandre Billot Mori, será um dos destaques do painel “Parklog/ES: o complexo intermodal que transformará o Espírito Santo no principal polo de logística do Brasil”, durante a Modal Expo. O encontro acontece no dia 5 de junho, no Pavilhão de Carapina, e reunirá representantes de empresas e instituições para discutir a integração entre portos, rodovias, ferrovias, aeródromos e áreas empresariais. A proposta é promover uma infraestrutura logística mais eficiente e conectada, com potencial para reposicionar o Espírito Santo como referência nacional em logística.