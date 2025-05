Capixabas prestigiam evento de arte contemporânea em São Paulo

Muitos capixabas pegaram a ponte área para São Paulo para prestigiar a Matias Brotas, a única galeria capixaba presente na ARPA, um dos mais importantes e esperados eventos de arte contemporânea da América Latina que segue até domingo, dia 01 de junho, no Mercado Livre Arena Pacaembu. Além de expor em seu estande uma curadoria de obras de artista renomados do mercado nacional e internacional como Cláudio Alvarez, Mai-Britt Wolthers, Thainan Castro e Suzana Queiroga, a galeria promoveu experiências, visitas guiadas, e encontro com artistas, sempre mantendo seu posicionamento e compromisso nesses 19 anos de galeria em expandir os diálogos e a arte contemporânea, contribuindo também para a formação de colecionadores. Em parceria com a Eight Store, Fontoura Grasselli e ATTRI Decor, eles promoveram uma experiência de Arte, Moda e Arquitetura. A programação especial para convidados começou com visita ao atelier do artista Arthur Arnold e bate-papo, seguido de brunch na Aluf — marca de vestuário autoral que conecta arte, design e estilo de vida - com a presença da designer Ana Luísa Fernandes. E depois o grupo seguiu para visita guiada no estande da Matias Brotas dentro da ARPA com a artista dinamarquesa Mai-Britt Wolthers. Confira alguns cliques dos capixabas que foram prestigiar Sandra Matias e Lara Brotas e toda essa experiência.