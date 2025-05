Valtair e Ary Torezani celebram os 5 anos de Luiza em Vitória

Valtair e Ary Torezani receberam a família e amigos para celebrar os 5 anos da caçula Luiza, ao lado do irmão Lucas, no sábado (24), no Ferrari Eventos, em Vitória. Camila Sarmento assinou o décor e o catering ficou a cargo do Le Buffet. Confira as fotos de Cloves Louzada.

PARABÉNS PRA VOCÊS!

O advogado Luiz Cláudio Allemand lançou, em evento da conceituada Digital Law Academy, no Restaurante Figueira Rubayat, em São Paulo, a coletânea Processos Judiciais Eletrônicos, coordenada por ele, em parceria com os também advogados Coriolano Aurélio de Almeida Camargo Santos, Américo Ribeiro Magno e Rovena Gomes. A publicação, entre outros importantes aspectos, aborda os impactos dos algoritmos nos processos judiciais. Um tema que, conforme destaca Allemand, vem ganhando espaço nos tribunais do país. O lançamento aconteceu durante encontro em que Allemand foi homenageado como liderança com trabalho inovador na área jurídica e debateu um dos temas mais impactantes da atualidade: "Inteligência Artificial na Advocacia e no Judiciário” e que marcou o início das atividades de 2025 da Digital Law Academy.

Em São Paulo O advogado Bruno Finamore Simoni, sócio do escritório Finamore Simoni Advogados, será um dos palestrantes do evento que marca os 20 anos da Lei nº 11.101/2005, a principal legislação brasileira sobre recuperação judicial e falência. Especialista no tema, o capixaba levará sua experiência à mesa de debates no próximo dia 2 de junho, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, em São Paulo. O evento é promovido pela Fundação Arcadas, em parceria com a Comissão de Recuperação Judicial e Falência da OAB-SP, e reunirá grandes nomes do Direito para discutir os impactos e avanços da lei ao longo dessas duas décadas. Com 55 anos de atuação, o escritório Finamore Simoni Advogados é referência em Direito Empresarial e reestruturação de empresas, com atuação destacada em todo o Brasil.

Excelência Mais uma conquista importante para a saúde capixaba: o Hospital Unimed Sul Capixaba manteve, mais uma vez, a certificação ONA 3 – Nível de Excelência, o mais alto reconhecimento nacional em qualidade e segurança hospitalar. A unidade já figura entre os hospitais mais modernos do Brasil, com tecnologias como prontuário eletrônico, inteligência artificial e telemedicina. “Manter esse selo é o reflexo de uma equipe altamente comprometida e de uma gestão que prioriza a qualidade do cuidado”, destaca Grazielle Grillo, diretora de Recursos Próprios. Para a diretora técnica do hospital, Andressa Grillo, a conquista reafirma o compromisso da cooperativa com um cuidado humanizado, seguro e eficiente.

Referência Muito além da armação, laboratório da Paris é referência no ES Referência em qualidade, inovação e design, as Óticas Paris vão muito além das armações de grifes renomadas. Com 46 anos de história, o grupo capixaba capixaba que integra a lista dos 10 maiores do Brasil se destaca também por seu laboratório óptico, considerado um dos mais modernos do Espírito Santo. Equipado com tecnologia de padrão internacional e operado por técnicos especializados, o processo de produção dos óculos garante precisão no corte, montagem e acabamento das lentes seguindo cada detalhe da receita médica. O fundador e diretor da marca, Getulio Gomes de Azevedo, explica que a Paris segue um padrão de atendimento 360°, que integra cliente, médico e consultores, garantindo o cuidado em cada etapa e a satisfação do cliente. Com 10 lojas físicas e e-commerce que atende todo o país, a Paris segue como referência nacional em ótica.

Feira de logística O time de Gustavo Serrão, da Vports, marca presença na primeira edição da Modal Expo, feira de negócios do setor de logística, transporte e comércio exterior do Espírito Santo, que acontece entre os dias 3 e 5 de junho, no Pavilhão de Carapina. A equipe leva para o evento os avanços em infraestrutura e modernização dos portos de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho, construídos ao longo dos quase três anos de concessão, que vão se completar em setembro.