Festa Internacional da Palavra reúne autores premiados em Itaúnas

História, resistência e o poder da palavra foram celebrados na Vila de Itaúnas de 21 a 24 de maio, reunindo milhares de pessoas. Idealizada por Elisa Lucinda e realizada pelo Instituto Maguerê, com direção de produção da MM Projetos Culturais, a 2ª Festa Internacional da Palavra trouxe a voz potente de autores premiados para o Norte do Estado. Foram quatro dias de oficinas, sessões de cinema, contação de histórias, debates, música e literatura. Centenas de anos de tradição abriram a Festa, com o Ticumbi do Bongado, o Reis de Boi da Vila e o Jongo de São Benedito e São Sebastião, do mestre Benedito; seguidos pela poesia e pela palavra de Elisa Lucinda e Geovana Pires. Dois nomes fundamentais da literatura e da luta pelos direitos culturais no Brasil, Nêgo Bispo e Bernadette Lyra foram homenageados. Sandra Sá, Chico César e Bia Ferreira encheram a Vila com sua música e grandes nomes como Itamar Vieira Jr., Teresa Cárdenas, Sueli Bispo, Jean Wyllys e Ailton Krenak estiveram por lá inspirando os leitores. “Me reencontrei com gente linda, amada, imprescindível em lutas pela vida e contra a violência, que fazemos através da Literatura” disse a escritora cubana Teresa Cárdenas, vencedora do Prêmio Casa de Las Américas. Veja as fotos!