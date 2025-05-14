Sandra Sá, Chico César e Bia Ferreira são destaques da Festa da Palavra em Itaúnas

Bia Ferreira, Chico César e Sandra Sá farão show no Festival Internacional da Palavra em Itaúnas Crédito: Frederico Conceptual / Ana Lefaux / Divulgação

A entrada para todas as atividades é gratuita. A 2ª edição da Festa Internacional da Palavra transforma Itaúnas, em Conceição da Barra , em um grande palco da literatura e da música brasileira entre os dias 21 e 24 de maio. E se a programação literária já é de peso, as atrações musicais não ficam atrás: nomes consagrados como Sandra Sá, Chico César e Bia Ferreira vão embalar os encontros com ritmos que traduzem identidade, resistência e celebração.

Conhecida como diva do soul brasileiro, Sandra Sá sobe ao palco no dia 21 de maio, na abertura do evento, com um repertório cheio de clássicos como “Retratos e Canções”, “Joga Fora no Lixo”, “Bye Bye Tristeza” e “Solidão”. A apresentação vem logo após um cortejo de boas-vindas com manifestações da cultura popular capixaba, como o Ticumbi do Bongado, o Reis de Boi da Vila e o Jongo de São Benedito e São Sebastião.

Na sexta-feira, dia 23, é a vez da cantora e ativista Bia Ferreira, uma das vozes mais potentes da nova MPB. Trazendo no repertório canções como “Cota Não É Esmola”, a artista mistura soul, rap, reggae e samba para falar de antirracismo, feminismo e direitos LGBTQIAP+, numa performance cheia de energia e propósito.

Escritores Ailton Krenak, Teresa Cardenas e Vieira Junior estarão na Festa Internacional da Palavra em Itaúnas Crédito: Bel Pedrosa / Zanone Fraissat / Folhapress / Renato Parada

No encerramento, no dia 24, o público será presenteado com um show histórico de Chico César, que celebra os 30 anos do álbum “Aos Vivos”, um marco da MPB. O show reúne grandes sucessos da carreira do cantor e compositor paraibano, como “Mama África”, “À Primeira Vista”, “Beradêro” e “A Prosa Impúrpura do Caicó”, em um espetáculo que une poesia e música com potência e emoção.

Mais que literatura: encontros, debates e homenagens

Com curadoria de Guiomar de Grammont e Lívia Corbellari, a Festa vai reunir mais de 30 escritores nacionais e internacionais, incluindo nomes como Ailton Krenak, Eliana Alves Cruz, Itamar Vieira Junior, Jean Wyllys e Yakuy Tupinambá, além da anfitriã Elisa Lucinda, que também apresenta a palestra-show “Palavra é Poder” e lança seu novo livro “Diário do Vento”.

Bernadette Lyra e Nêgo Bispo, falecido em 2023, serão os homenageados do Festival Crédito: Gelson Santana / Divulgação / Douglas Lopes

A programação inclui ainda oficinas, feira criativa, lançamentos, rodas de conversa e espaço de literatura infantil. Nesta edição, o evento homenageia o filósofo e escritor Nêgo Bispo, que faleceu em 2023 e a escritora capixaba Bernadette Lyra, reconhecendo suas contribuições para a literatura e cultura brasileira.

Serviço