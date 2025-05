Dora Daher recebe premiada joalheira mineira em Vitória

Bem-estar e saúde mental

O que realmente impulsiona o sucesso de uma empresa no cenário atual? O Centro Capixaba de Desenvolvimento Metalmecânico (CDMEC), em parceria com a UBQI, convida seus associados para um bate-papo exclusivo sobre a conexão vital entre bem-estar, motivação e produtividade. No dia 28 de maio, na sala de reunião do Sindifer, em Vitória, o consultor e escritor Getúlio Apolinário apresentará perspectivas sobre como a felicidade no ambiente de trabalho se traduz diretamente em resultados e inovação. O evento é uma oportunidade para líderes e gestores explorarem estratégias de motivação e saúde mental. Serão discutidos caminhos para construir equipes mais engajadas e ambientes que favoreçam o crescimento, visando otimizar a produtividade e fortalecer a competitividade das organizações no mercado.