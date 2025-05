A Universal Imobiliária e Urbanismo celebrou, na noite da última quinta-feira (22), seus 50 anos de atuação com um evento para 500 convidados, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. A ocasião também marcou o início de uma nova gestão e uma fase de expansão nacional da maior loteadora do Espírito Santo, que possui um portfólio de R$ 3 bilhões em áreas contratadas e aposta no fortalecimento do mercado capixaba com novos empreendimentos. Os empresários Eduardo Codeço, Bruno Colodetti e Dídio Neves foram os anfitriões do festão, com catering do Grupo Le Buffet e produção de Stella Miranda. O fundador da empresa Valdecir Torezani deixou o comando no ano passado. A noite foi animada pelo show da dupla César Menotti & Fabiano. O vice-governador Ricardo Ferraço mimou a dupla no camarim com uma barrinha de cereal (torresmo) 100% capixaba. Veja as fotos de Cloves Louzada.