LIDE Espírito Santo promove Fórum Regional de Tecnologia e Inovação

Audiência pública

No dia 26 de maio, a Câmara Municipal de Vitória promove a Audiência Pública sobre bikes elétricas e Maio Amarelo, iniciativa do vereador Aylton Dadalto. O evento contará com a presença do diretor do Detran-ES e do comandante do Batalhão de Trânsito, além de especialistas e da sociedade civil. O objetivo é ampliar o debate sobre segurança e conscientização no trânsito, buscando soluções para mobilidade urbana e uso responsável das bicicletas elétricas.