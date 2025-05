Evento reúne mercado imobiliário para "start" do Talk Imóveis da Gazeta

Para dar o start do Talk Imóveis 2025, a Rede Gazeta reuniu construtoras, incorporadoras, investidores, imobiliárias, corretores de imóveis e entidades do setor, nesta terça-feira (20), na Sala Vip da empresa, em Vitória.



O encontro gerou networking e insights que ajudarão a construir o maior evento de conteúdo do mercado imobiliário.