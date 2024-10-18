Veja quem prestigiou o Talk Imóveis 2024 da Rede Gazeta

O vice-presidente da Ademi-ES Alexandre Schubert, o presidente da Ademi-ES Eduardo Fontes, o comentarista da CBN Teco Medina e o diretor de Mercado da Rede Gazeta Bruno Passoni: no Talk Imóveis 2024 Crédito: Arthur Louzada

Sucesso absoluto o Talk Imóveis 2024 da Rede Gazeta nesta quinta-feira (17), no Centro de Eventos e Treinamento da empresa, em Vitória. O evento reuniu construtoras, incorporadoras, imobiliárias, associações e entidades de classe, ou seja, todos os grandes players do setor. O encontro foi uma oportunidade para se atualizar sobre tendências, perspectiva, mercado e corretagem de imóveis.

O comentarista de Economia da CBN, Teco Medina, abriu o evento com palestra sobre "Cenário Econômico e Oportunidades: Queda de Juros, Taxa Selic e Arcabouço Fiscal. "Vitória seguirá na liderança entre os "metro quadrado mais valorizado do país. O Espírito Santo é organizado e setor deve seguir em crescimento"

Douglas Vaz, presidente do Sinduscon-ES, Alexandre Schubert, vice-presidente Ademi-ES, Marcelo Lemos, Promotor de Justiça do Ministério Público ES e Rodrigo Reis Cyrino, Diretor do Conselho Federal do Colégio Notarial e Tabelião de Notas do 2º Ofício de Vitória (Cartório) comandaram o painel "Eficiência na aproação de projetos para o desenvolvimento sustentável".

As arquitetas Paula Rody e Bruna Rody, cofundadoras da Inspira Conceito & Design apresentaram o painel "Vendendo Imóveis com Alma". Marcella Surllo, especialista em lançamentos imobiliários de alto padrão, Renato Avelar, Diretor RE/MAX, Bruno Tassinari, Conselheiro do Creci e Gestor da Imobiliária Adimóvel CRECI/ES e Flavio Dantas, vice-presidente da Ademi, comandaram o painel "O novo perfil do corretor na era da influência".

Rodrigo Reis Cyrino, Alexandre Schubert, Douglas Vaz e Marcelo Lemos Crédito: Arthur Louzada

Karine Nobre, Marcella Surllo, Renato Avelar, Flavio Dantas e Bruno Tassinari Crédito: Arthur Louzada

Paula Rody e Bruna Rody Crédito: Arthur Louzada

José Luis Galveas e Douglas Vaz Crédito: Arthur Louzada

Renato Avelar e Ricardo Gava Crédito: Arthur Louzada

Livia Giacomin e Denise Vianna Crédito: Arthur Louzada

Flavia Martins, Mariana Perini, Naiara Arpini e Douglas Motta Crédito: Arthur Louzada

Karine Nobre e Luiza Stefanini Crédito: Arthur Louzada

Eduardo Fontes, Teco Medina e Bruno Araújo Crédito: Arthur Louzada

Fabrício Zouain, Tarcísio Dalvi e Humberto Luiz da Silva Júnior Crédito: Arthur Louzada

Giliard Ferreira, Ilda Castro, Leandro Vicentini e Gabriela Fanticelle da Silva Crédito: Arthur Louzada