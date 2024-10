Profissionais do ES participam de talk sobre redes sociais na arquitetura

Sempre na vanguarda das inovações tecnológicas, a Óticas Paris promove mais um importante encontro para oftalmologistas. Desta vez, a empresa 100% capixaba recebe a japonesa HOYA Vision Care para apresentar as mais recentes inovações de seu portfólio. Reconhecida globalmente pelo desenvolvimento de lentes antirreflexo, a empresa HOYA irá apresentar pela primeira vez no Estado o lançamento exclusivo Hi-Vision Meiryo, uma das lentes premium de antirreflexo mais avançadas do mundo. O evento acontece nesta quinta-feira às 19h30, na Adega e Restaurante Canto do Vinho, localizado na Praia do Canto. Celebrando 45 anos de tradição e inovação, a Óticas Paris reafirma seu compromisso em promover a colaboração entre a indústria e os profissionais de saúde, impulsionando o avanço da oftalmologia.

Corrida

O empreendimento Manami está entre os patrocinadores da corrida promovida pelo empresário e Personal trainer Nei Robson, que acontecerá no próximo dia 26 de outubro. A largada será no Épico Beach Bar, e o evento promete reunir amantes do esporte e da natureza. A decisão do Manami em patrocinar a corrida está alinhada com os princípios do empreendimento, que valoriza a conexão com a natureza e o bem-estar, reforçando seu compromisso com um estilo de vida saudável e equilibrado.