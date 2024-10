Conheça a programação do Talk Imóveis, que acontece nesta quinta (17)

O maior evento de conteúdo do mercado imobiliário capixaba traz temas relevantes para o mercado, como cenários econômicos, oportunidades, e técnicas de vendas.

O Talk Imóveis 2024 já está batendo às portas! A edição deste ano será realizada na próxima quinta-feira (17), das 8h às 16h, na Rede Gazeta, e a programação conta com importantes nomes do setor.

Participantes: Douglas Vaz, Presidente do Sinduscon-ES, Alexandre Schubert, Vice-Presidente ADEMI-ES, Marcelo Lemos, Promotor de Justiça do Ministério Público ES e Rodrigo Reis Cyrino, Diretor do Conselho Federal do Colégio Notarial e Tabelião de Notas do 2º Ofício de Vitória (Cartório);