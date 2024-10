Mercado imobiliário

Talk Imóveis 2024 abre inscrições para discutir tendências no ES

Cenário econômico, desburocratização e aprovação de projetos e tendências e inovações no setor são alguns dos temas discutidos no próximo dia 17 de outubro

Auditório da Rede Gazeta lotado para assistir às palestras dos especialistas que participaram do Talk Imóveis 2023 (Arthur Louzada). (Arthur Louzada)

Bianca Lemos Estagiária de Comunicação Institucional / blemos

Para debater as principais tendências e inovações que têm moldado o mercado imobiliário capixaba, a Rede Gazeta vai realizar mais uma edição do já tradicional Talk Imóveis, principal evento de conteúdo relacionado ao setor no Espírito Santo. O encontro acontece no próximo dia 17 de outubro, das 8h às 14h, na Rede Gazeta, em Vitória. As inscrições são gratuitas e já estão abertas.

O Talk Imóveis tem como objetivo ser um ponto de encontro para a discussão de temas relevantes da área, além de proporcionar oportunidades de aprendizado, networking e conexão com o futuro do mercado. Neste ano, o tema central será “A Construção do Futuro”, e contará com a participação de importantes nomes do setor, como Teco Medina, economista e titular do quadro da CBN “O Assunto É Dinheiro”.

“Esse é um evento importante pois mostra as tendências do mercado, para onde seguem os lançamentos e o surgimento de novos produtos desse setor. A participação dos tomadores de decisões das maiores empresas do mercado imobiliário foi muito importante para construir a muitas mãos um evento que já é referência no setor. O Talk Imóveis fala de presente e também traz o que esperar do mercado para os próximos anos”, destaca a editora adjunta do Estúdio Gazeta, Karine Nobre

Saiba mais sobre o evento

Neste ano, a programação do Talk Imóveis será em um formato diferente dos anos anteriores, separada em dois momentos, manhã e tarde, voltados para diferentes públicos. Na parte da manhã, o evento será dedicado aos construtores, com palestras sobre economia e desburocratização de projetos. Especialistas irão apresentar aos convidados insights e estratégias para otimizar os empreendimentos.

Já na parte da tarde, o foco será voltado às imobiliárias e corretores de imóveis, onde serão trabalhados temas sobre as novas tendências dos imóveis, além de um bate-papo sobre o uso das redes sociais para vendas e dados do setor estratégicos para quem atua no mercado imobiliário. Aqui, as inscrições são limitadas.

Serviço

Corretores e imobiliárias que tenham interesse em participar do evento, clique aqui e inscreva-se.

