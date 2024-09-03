Mais de 70% dos imóveis em construção na Grande Vitória já estão vendidos

Prédios na orla de Vila Velha; cidade teve o maior percentual de unidades vendidas no primeiro semestre Crédito: Fernando Madeira

O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Espírito Santo (Sinduscon-ES) divulgou, nesta terça-feira (3), o resultado da 43ª edição do Censo Imobiliário referente ao primeiro semestre de 2024. Do total de 15.117 unidades em construção, 73,2% já estão vendidas. Na pesquisa anterior , o percentual era de 68,9%.

Em relação às unidades em fase de acabamento, 86% já foram vendidas, representando 4.755 unidades. O menor percentual de comercialização está nos imóveis na planta, sendo que do total de 2.966 unidades, 47,3% já foram vendidas. Vila Velha é o município com o maior percentual de unidades vendidas: 75,9% das 7.859 já foram vendidas.

O Censo também indica a média mensal da venda sobre oferta (VSO) no primeiro semestre. No geral, os imóveis econômicos (Minha Casa, Minha Vida) registraram um VSO de 8,8% e os imóveis residenciais em produção, no médio e alto padrão (MAP), apresentaram menor velocidade de venda, com VSO de 6,6%.

Os preços médios de imóveis residenciais em oferta no mercado primário são, de modo geral, mais altos em Vitória, seguidos de Vila Velha e Serra. A única tipologia em que o metro quadrado é mais alto em Vila Velha é a de um quarto, sendo R$ 14.850 em Vila Velha e R$ 14.003 em Vitória. A única tipologia em que o metro quadrado é mais alto em Vila Velha é a de um quarto, sendo R$ 14.850 em Vila Velha e R$ 14.003 em Vitória.

Preço médio do metro quadrado também aumentou

O preço médio do metro quadrado chegou a R$ 20.051 em Vitória, na tipologia de quatro quartos ou mais. Em Vila Velha a mesma tipologia registrou o preço médio de R$ 13.943. Na pesquisa anterior, esse preço chegou a R$ 13.626 em Vila Velha e R$ 16 mil em Vitória.

O menor preço médio foi registrado na tipologia de dois quartos, no município da Serra, com valor de R$ 6.166. Na pesquisa anterior, estava em R$ 5.313.

Morar, MRV e Argo são as construtoras que têm o maior número de unidades em construção na Grande Vitória. A construtora com a maior área privativa em produção é a Galwan, com 117.887 metros quadrados, seguida pela Morar, MRV e Grand Construtora.

O Censo Imobiliário, realizado semestralmente pelo Sinduscon-ES, faz um levantamento dos empreendimentos em construção e com unidades à venda, com área de produção superior a 800 metros quadrados, localizados nos municípios com aglomeração urbana na Grande Vitória, ou seja, exceto Guarapari e Fundão.

Equilíbrio entre lançamentos e obras concluídas

O Censo também divulgou que o equilíbrio entre lançamentos e obras concluídas continuou no primeiro semestre do ano . De janeiro a junho de 2024 foram lançadas 2.726 unidades, sendo 2.674 residenciais e 52 comerciais, totalizando 25 novos empreendimentos. No mesmo período, o número de unidades entregues com a conclusão das obras foi de 2.251, sendo 2.249 residenciais e 2 comerciais, compreendendo 20 empreendimentos.

O maior número de unidades lançadas no primeiro semestre também foi no município de Vila Velha, que recebeu 961, sendo 929 residenciais e 32 comerciais, distribuídas em 9 empreendimentos. Já a capital, Vitória, recebeu 13 unidades, tendo o maior número de empreendimentos e totalizando 845, sendo 825 residenciais e 20 comerciais.

Na Serra, foram lançados três empreendimentos residenciais totalizando 920 unidades. Cariacica e Viana não receberam nenhum lançamento imobiliário no primeiro semestre de 2024.

Das 20 obras entregues nos seis primeiros meses do ano, 11 estavam em Vitória e residenciais, totalizando 677 unidades. Já em Vila Velha foram entregues cinco empreendimentos, com um total de 609 unidades. Na Serra foram entregues três empreendimentos residenciais, com 767 unidades. Um empreendimento residencial foi concluído em Cariacica, com 198 unidades.

Nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana, 15.117 unidades estão em construção, sendo 14.775 residenciais e 342 comerciais. No levantamento anterior, no segundo semestre de 2023, o total em construção era de 14.795 unidades, tendo um crescimento de 2,7%.

O município canela-verde segue sendo o maior canteiro de obra do Estado, concentrando 7.859 unidades em produção. Vitória vem em segundo, com 3.058 unidades, seguida da Serra, que concentra 3.740. Em Cariacica, 460 unidades estão em construção.

No quesito tipologia, dois quartos seguem liderando a oferta no mercado imobiliário capixaba. 9.489 unidades desse tipo estão sendo construídas na Grande Vitória, o que representa 64,22% das unidades em construção.

Um dado que também se destaca no Censo Imobiliário do Sinduscon-ES é o percentual de obras na fase de acabamento. São 5.491 unidades, o que representa 36,3% do total em construção. O número de unidades entregues deve seguir em alta nas próximas pesquisas.

A pesquisa foi feita com 71 empresas que atuam na Grande Vitória e registra imóveis desde o lançamento comercial à conclusão das obras e venda total das unidades.