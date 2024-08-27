Maioria vê o corretor como essencial em todas as etapas de negociação do imóvel

54% das pessoas entrevistadas esperam que o corretor tenha agilidade para responder mensagens e tirar dúvidas Crédito: Shutterstock

corretor de imóveis é uma peça fundamental quando se fala em mercado imobiliário e, para 87% das pessoas que lidam com esses profissionais (de proprietários de imóveis para locação a quem está em busca de um lar), sua presença é importante (44%) ou muito importante (43%) nas transações. Sendo que 46% apontam que o corretor de imóveis precisa estar presente em todas as etapas do negócio.

Os dados são de uma pesquisa realizada pelo grupo OLX com usuários dos portais imobiliários da empresa. “É muito bom ver essa percepção validada pela pesquisa que mostra que os clientes, em sua maioria absoluta, enxergam a importância desse profissional de tanto valor para o mercado”, avalia Rafael Nader, VP de Imóveis do Grupo OLX.

No Dia do Corretor , comemorado nesta terça-feira (27), a pesquisa mostra que esse profissional ainda é bastante demandado e também há uma alta expectativa sobre seus serviços. Afinal, 54% das pessoas entrevistadas esperam que esse profissional tenha agilidade para responder mensagens e tirar dúvidas. O tamanho do portfólio do profissional vem em segundo lugar (48%) e em terceiro, está a sua capacidade de negociação (42%).

“Mesmo com muitas etapas do processo se tornando digitais, a busca pelo imóvel é um processo que exige muita interação humana e o corretor especialista tem papel fundamental para promover conexões e encontrar as oportunidades adequadas para os diferentes clientes, tornando realidade o sonho de um novo lar’, acrescenta.

Outro ponto importante avaliado pelos entrevistados é a confiança pelo trabalho do corretor, já que 58% afirma ser importante a assessoria de um profissional para minimizar riscos e problemas. O papel de mediador e negociador é importante para 48% dos entrevistados e 41% acredita que um corretor precisa ter experiência e conhecimento de mercado.