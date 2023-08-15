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6 pontos para avaliar na estrutura do imóvel antes de comprar ou alugar

O checklist deve constar as instalações de água, hidrossanitárias e de gás. Analisar todos esses aspectos antes de fechar o negócio pode evitar estresse posterior
Eduarda Moro

Eduarda Moro

Publicado em 

15 ago 2023 às 10:00

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 10:00

A rede de encanamento de um imóvel é a estrutura de transporte de algo por meio de tubos ou canos
A rede de encanamento de um imóvel é a estrutura de transporte de algo por meio de tubos ou canos Crédito: Shutterstock
Comprar ou alugar um imóvel para morar sempre é motivo para comemorar, mas isso não significa que não é uma decisão desafiadora. A integridade da estrutura da residência, principalmente no que diz respeito às instalações de água, hidrossanitárias e de gás, é decisiva para que o negócio seja bem-sucedido. Em contrapartida, caso o acordo seja assinado sem que esses aspectos sejam avaliados com calma, é muito provável que dores de cabeça virão – mais cedo ou mais tarde.
Conforme explica o engenheiro civil, ambiental e de segurança do trabalho Giuliano Battisti, tanto o gás quanto a água são disponibilizados por tubulações e encanamentos e precisam estar em perfeitas condições para evitar problemas, prejuízos e até mesmo perigos para os usuários ou os proprietários do imóvel.

“Uma instalação de água e de esgoto com problemas geralmente acarreta situações que, em pouco tempo, começam a ser percebidas no imóvel. Entre elas, a presença de umidade nas paredes e no teto, quando o vazamento vem do andar superior”, pontua o profissional, que também é gerente de Relacionamento Institucional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).
Ele acrescenta, ainda, que é possível que ocorram ruídos, gotejamento, entupimentos, odores e presença de mofo ou bolor, que podem trazer consequências para a saúde dos usuários do imóvel.
Já quando se trata de problemas na instalação de gás, seja ele o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), que é disponibilizado ou armazenado em cilindros, seja o Gás Natural (GN), que chega por gasodutos que passam sob a via pública, o engenheiro avalia que o cuidado deve ser ainda maior: “Um vazamento ou uma manutenção inadequada podem trazer riscos à própria segurança dos moradores, visto que a ocorrência de acidentes com incêndio e até mesmo explosões não podem ser descartadas”, alerta.
O gerente de Produtos da Amanco Wavin, Thiago Thiesen, concorda e afirma que a avaliação do encanamento do imóvel pode ser feita qualquer pessoa e de maneira rápida. “É importante que isso seja um ponto de atenção do comprador ou locatário, visto que os pequenos vazamentos podem gerar alto consumo e desperdício de água. Portanto, é imprescindível estar atento à conservação do imóvel”, aponta Thiesen.

Confira o que é preciso analisar antes de fechar o negócio de compra ou aluguel do imóvel:

01

Torneiras

Abra as torneiras e verifique a cor da água. Se ela estiver clara, é sinal de que os canos estão em bom estado, sem ferrugem ou detritos. Veja também se as saídas de água estão escoando de forma adequada e rápida. Uma dica é fechar o registro e colocar um copo cheio de água no bico de uma torneira e abri-la. Se a quantidade de água do copo diminuir, é sinal de que há um cano furado entre a torneira e o hidrômetro.

02

Ralos

Abra o chuveiro e verifique como está a vazão da água que sai pelo ralo. Observe, então, se a vazão de saída está adequada ou se a água fica retida por muito tempo, demorando para escoar. Caso a água não esteja com vazão adequada, pode haver algum entupimento na tubulação sanitária.

03

Descargas

Para testar o dispositivo de descarga, jogue borra de café no vaso sanitário e aguarde a borra chegar até o fundo do vaso. Observe o que acontece: o normal é a borra ficar depositada no fundo do vaso. Caso contrário, é sinal de vazamento na válvula ou na caixa de descarga.

04

Umidade nas paredes

Observe as paredes e o teto de todos os cômodos, dentro e fora do imóvel, principalmente em dias chuvosos. Analise se tem mofo, umidade ou bolhas na pintura. Além do problema de vazamento, a umidade por trazer problemas de saúde como alergias.

05

Registro de água

Feche todos os registros, anote o número indicado no hidrômetro. Após duas horas, observe novamente o número indicado no equipamento. Caso o valor esteja alterado, significa que pode haver algum vazamento na tubulação, no trecho entre o hidrômetro e os registros.

06

Tubulação de gás

É importante sempre verificar e solicitar ao condomínio as licenças do Corpo de Bombeiros, além de certificados e garantias fornecidas pela construtora, seja um imóvel novo ou usado. Um teste de estanqueidade, que é capaz de detectar se a tubulação está segura e sem vazamentos, deve sempre ser realizado por profissional legalmente habilitado e conforme as normas técnicas.

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