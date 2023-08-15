6 pontos para avaliar na estrutura do imóvel antes de comprar ou alugar

A rede de encanamento de um imóvel é a estrutura de transporte de algo por meio de tubos ou canos Crédito: Shutterstock

Comprar ou alugar um imóvel para morar sempre é motivo para comemorar, mas isso não significa que não é uma decisão desafiadora. A integridade da estrutura da residência, principalmente no que diz respeito às instalações de água, hidrossanitárias e de gás, é decisiva para que o negócio seja bem-sucedido. Em contrapartida, caso o acordo seja assinado sem que esses aspectos sejam avaliados com calma, é muito provável que dores de cabeça virão – mais cedo ou mais tarde.

Conforme explica o engenheiro civil, ambiental e de segurança do trabalho Giuliano Battisti, tanto o gás quanto a água são disponibilizados por tubulações e encanamentos e precisam estar em perfeitas condições para evitar problemas, prejuízos e até mesmo perigos para os usuários ou os proprietários do imóvel.

“Uma instalação de água e de esgoto com problemas geralmente acarreta situações que, em pouco tempo, começam a ser percebidas no imóvel. Entre elas, a presença de umidade nas paredes e no teto, quando o vazamento vem do andar superior”, pontua o profissional, que também é gerente de Relacionamento Institucional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES).

Ele acrescenta, ainda, que é possível que ocorram ruídos, gotejamento, entupimentos, odores e presença de mofo ou bolor, que podem trazer consequências para a saúde dos usuários do imóvel.

Já quando se trata de problemas na instalação de gás, seja ele o Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), que é disponibilizado ou armazenado em cilindros, seja o Gás Natural (GN), que chega por gasodutos que passam sob a via pública, o engenheiro avalia que o cuidado deve ser ainda maior: “Um vazamento ou uma manutenção inadequada podem trazer riscos à própria segurança dos moradores, visto que a ocorrência de acidentes com incêndio e até mesmo explosões não podem ser descartadas”, alerta.

O gerente de Produtos da Amanco Wavin, Thiago Thiesen, concorda e afirma que a avaliação do encanamento do imóvel pode ser feita qualquer pessoa e de maneira rápida. “É importante que isso seja um ponto de atenção do comprador ou locatário, visto que os pequenos vazamentos podem gerar alto consumo e desperdício de água. Portanto, é imprescindível estar atento à conservação do imóvel”, aponta Thiesen.

Confira o que é preciso analisar antes de fechar o negócio de compra ou aluguel do imóvel: