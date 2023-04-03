Três cuidados simples para evitar doenças e bactérias em casa

O lar é sempre visto como um lugar de conforto e aconchego, muitas vezes é onde escolhemos cuidar do corpo e da mente. Mas é preciso cuidado com esse ambiente, pois o excesso de sujeira pode acarretar na proliferação de doenças e bactérias dentro de casa.
O básico que funciona
Manter uma limpeza e organização quase que diária, pode ser o primeiro passo para evitar dores de cabeça. Mesas, cadeiras e cortinas devem ser limpos todos os dias, pois são lugares que acumulam uma grande quantidade diária de poeira.
“São superfícies que ficam muito expostas e atraem com facilidade pó e poeira. Se não forem limpas com frequência, possivelmente elas agravaram as alergias no dia a dia”, afirma o biomédico Roberto Figueiredo, também conhecido como Dr. Bactéria.
“Uma vez ao mês, é necessário retirar todas as peças e limpar o móvel por completo para remover a poeira, umidade e possíveis vestígios de mofo que possam ter no local. Após isso, é preciso organizar os itens adequadamente, facilitando o uso no dia a dia e a hora da limpeza”, completa.
Mas a limpeza sozinha nem sempre consegue ser eficaz. A personal organizer Lucy Mizael alerta. “A limpeza pode ser realizada com sabão ou algum limpador específico para cada sujidade. Porém, ela por si só não reduz micro-organismos como vírus e bactérias. É preciso, primeiro, limpar e, depois, desinfetar. A utilização de produtos como desinfetantes, álcool 70% e água sanitária, ajudam no combate as doenças”, diz.
Além do básico da limpeza, especialistas afirmam que é preciso se atentar às seguintes dicas:
01
Acúmulo de louças e vasilhas
O aconselhável é lavar a louças e vasilhas sempre após as refeições, para não acumular sujidades na pia, evitando a formação de bactérias na região. Louças mal lavadas, tábuas e colheres de madeira, são exemplos clássicos de locais que acumulam restos de alimentos e podem gerar contaminação, causando diarreia, febre e problemas pulmonares. Na hora de escorrer a louça, também é possível contar com o auxílio de panos que possuem ação antibacteriana.
02
Limpeza da lixeira
O cuidado com a lixeira também é super importante. Fazer o descarte correto do lixo, trocar o saco todos os dias e higienizar são pontos essenciais para evitar a proliferação de bactérias. Além disso, é essencial manter o cesto longe dos alimentos. Para a limpeza da lixeira pode-se usar água e detergente comum, mas neste caso é aconselhável finalizar com algum desinfetante. Também é importante que a esponja utilizada seja separada apenas para esta finalidade e a indicada para o material com o qual a lixeira é fabricada. Depois de tudo limpo e seco, é de extrema importância utilizar sacos resistentes para o lixo não vasar.
03
Manter ambiente arejado e ventilado
Manter os cômodos arejados e ventilados, para que não fique nenhum cheiro forte ou umidade no ar é indispensável. O ar precisa transitar pelo local para ajudar a mantê-lo arejado. Porém, também é indicado refrescar o ambiente com produtos específicos para essa finalidade, por exemplo, purificadores. Também é necessário se atentar com a umidade ou mofo que possa estar presente em algum cômodo, pois as pessoas alérgicas sofrem ainda mais com a presença de ácaros.