Três cuidados simples para evitar doenças e bactérias em casa

Manter uma limpeza e organização quase que diária, pode ser o primeiro passo para evitar dores de cabeça. Crédito: Shutterstock

O lar é sempre visto como um lugar de conforto e aconchego, muitas vezes é onde escolhemos cuidar do corpo e da mente. Mas é preciso cuidado com esse ambiente, pois o excesso de sujeira pode acarretar na proliferação de doenças e bactérias dentro de casa.

O básico que funciona

Superfícies, cadeiras e cortinas devem ser limpos todos os dias. Crédito: Shutterstock

Manter uma limpeza e organização quase que diária, pode ser o primeiro passo para evitar dores de cabeça. Mesas, cadeiras e cortinas devem ser limpos todos os dias, pois são lugares que acumulam uma grande quantidade diária de poeira.

“São superfícies que ficam muito expostas e atraem com facilidade pó e poeira. Se não forem limpas com frequência, possivelmente elas agravaram as alergias no dia a dia”, afirma o biomédico Roberto Figueiredo, também conhecido como Dr. Bactéria.

“Uma vez ao mês, é necessário retirar todas as peças e limpar o móvel por completo para remover a poeira, umidade e possíveis vestígios de mofo que possam ter no local. Após isso, é preciso organizar os itens adequadamente, facilitando o uso no dia a dia e a hora da limpeza”, completa.

Mas a limpeza sozinha nem sempre consegue ser eficaz. A personal organizer Lucy Mizael alerta. “A limpeza pode ser realizada com sabão ou algum limpador específico para cada sujidade. Porém, ela por si só não reduz micro-organismos como vírus e bactérias. É preciso, primeiro, limpar e, depois, desinfetar. A utilização de produtos como desinfetantes, álcool 70% e água sanitária, ajudam no combate as doenças”, diz.

Além do básico da limpeza, especialistas afirmam que é preciso se atentar às seguintes dicas: