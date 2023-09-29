Especialistas apontam mudanças e desafios no perfil do novo corretor imobiliário

O 7º episódio do videocast Hub Imobi A Gazeta teve como foco o perfil do novo corretor imobiliário. Para falar sobre esse profissional, o programa contou com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapicula e o diretor do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais (Secovi-ES), Filipe Padilha.