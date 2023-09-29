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Videocast Hub Imobi

Especialistas apontam mudanças e desafios no perfil do novo corretor imobiliário

No mês de agosto comemora-se o dia do corretor imobiliário, profissão que faz parte da vida e rotina de muita gente.
Laura Gomes

Laura Gomes

Publicado em 

29 set 2023 às 17:38

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 17:38

O 7º episódio do videocast Hub Imobi A Gazeta teve como foco o perfil do novo corretor imobiliário. Para falar sobre esse profissional, o programa contou com o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 13ª Região (Creci-ES), Aurélio Capua Dallapicula e o diretor do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis Residenciais ou Comerciais (Secovi-ES), Filipe Padilha.
Assista na íntegra ao vídeo ou acesse as plataformas de streaming de áudio. Basta escolher o seu aplicativo preferido e digitar Hub Imobi ou clicar no link da editoria no Spotify.

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